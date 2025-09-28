Luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria e tem lutador desmaiado

A luta mais esperada da noite no Spaten Fight Night 2, entre Acelino Popó Freitas e Wanderlei Silva, terminou em confusão generalizada, com o lutador de MMA nocauteado na briga.

O que aconteceu

No quarto round de luta, Wanderlei Silva já tinha perdido dois pontos - um por não atender às ordens do árbitro e outro por golpear Popó com a cabeça.

Ao não acatar ao árbitro mais uma vez, o paranaense foi desclassificado. Popó foi dado como vencedor e começou a comemorar.

O estafe de ambos os lutadores entrou no ringue e, após breve bate-boca, teve início uma confusão generalizada, com porrada de todos os lados.

Popó foi arrastado para um dos cantos do ringue e ficou caído enquanto as equipes brigavam entre si.

Wanderlei Silva ficou em pé no meio do ringue e acabou recebendo um soco no queixo, indo à nocaute instantaneamente.

A briga continuou, com muita gente subindo ao ringue e trocando socos e chutes. No local, algumas pessoas vibravam e outras mostravam espanto com as cenas de briga de rua.

Após a confusão ser apartada, Wanderlei saiu sangrando amparado para receber atendimento médico. Popó se manteve em um dos corners do ringue e recebeu o cinturão.

Com o clima controlado, Popó se desculpou com o público e criticou as pessoas que se envolveram na briga. "Nunca lutei com uma pessoa que lutasse com a cabeça. Depois de mais de 44 lutas, depois de mais de 15 defesas de título mundial, eu passei por isso hoje, e ainda tomei um soco do Werdum, que não tem nada a ver com a briga. A briga é entre mim e o Wanderlei Silva, ninguém pode se meter. Se a gente brigou, acaba aqui dentro do ringue. Eu queria pedir desculpa a vocês. Eu só vim aqui fazer meu trabalho, não vim machucar, denegrir a imagem de ninguém, fazer confusão, vim aqui para dar um show para vocês".

O pugilista também reprovou as cabeçadas de Wanderlei Silva, movimento não permitido no boxe. "Se o Wanderlei me deu cabeçada, cotovelada, era eu e ele, mais ninguém, nem minha equipe, nem a equipe dele deve se meter. A briga entre mim e ele, o árbitro está aqui para decidir. Eu tomei três cabeçadas que todos viram, não foi involuntária, foi proposital. Eu quero pedir perdão para vocês, eu vim aqui para dar o melhor para vocês".