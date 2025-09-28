Luiz Araújo rasga elogios ao elenco do Flamengo após vitória contra o Corinthians

Topo

O Flamengo venceu de virada o Corinthians, neste domingo, na Neo Química Arena, por 2 a 1. O resultado fez os rubro-negros voltarem a abrir vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória carioca foi marcado por Luiz Araújo, que rasgou elogios ao elenco pela boa temporada.

"O segredo é o grupo. É muito qualificado, com grandes jogadores. Não interessa quem começa e quem sai do banco. Quem estiver em campo vai dar conta do recado. Vínhamos de um desgaste grande dos jogos da Libertadores. Temos que seguir somando três pontos. Se continuarmos aqui, vamos conquistar nossos objetivos", disse o atacante à Record.

Luiz Araújo destacou o crescimento da produção da equipe, principalmente no segundo tempo. "Soubemos sofrer no primeiro tempo, mas conseguimos imprimir nosso ritmo depois para buscar os gols e sair com a vitória".

O resultado foi péssimo para o Corinthians, que chegou à segunda derrota consecutiva no Brasileirão e permaneceu na 12ª colocação, com os mesmos 29 pontos do início da rodada. O Timão tem sete pontos a mais que o Juventude, que abre a zona de rebaixamento.

O Flamengo, de Luiz Araújo, enfrenta o Cruzeiro na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na quinta-feira, 2 de outubro, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

