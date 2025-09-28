Luighi marca, mas Brasil cede empate ao México em estreia pelo Mundial sub-20
Na estreia do Mundial sub-20, o Brasil cedeu empate ao México em 2 a 2 no Estádio Nacional de Santiago. Domínguez abriu o placar para o México, Rafael Coutinho empatou para o Brasil ainda no primeiro tempo, Luighi virou no segundo, mas Diego Ochoa garantiu o empate mexicano nos minutos finais.
Situação na competição
Com o empate, o Brasil soma um ponto no Grupo C, considerado o mais equilibrado da primeira fase, que também conta com Marrocos e Espanha. O México também soma um ponto após o empate. No outro jogo do grupo, os marroquinos bateram os espanhóis por 2 a 0.
? Resumo do jogo
?? Brasil 2 x 2 México ??
? Competição: Mundial sub-20 2025 - 1ª rodada
?? Local: Estádio Nacional, Santiago (CHI)
? Data: Domingo, 28 de setembro de 2025
? Horário: 20h (de Brasília)
Gols
? Domínguez, aos 9' do 1ºT (México)
? Rafael Coutinho, aos 20' do 1ºT (Brasil)
? Luighi, aos 30' do 2ºT (Brasil)
? Diego Ochoa, aos 40' do 2ºT (México)
Como foi o jogo?
O México abriu o placar aos 9 minutos do 1º tempo com Domínguez, aproveitando rebote de Otávio após cabeceio de Jiménez. O Brasil respondeu rapidamente aos 20 minutos: Igor Serrote cruzou da direita, Garza afastou mal e Rafael Coutinho bateu de primeira, empatando a partida.
No segundo tempo, o Brasil virou aos 30 minutos com Luighi. Gilberto cobrou lateral na área, a bola passou por Erick Belé e sobrou para Luighi, que finalizou com categoria por cima do goleiro, destacando seu posicionamento e leitura de jogo.
Porém, aos 40 minutos, Diego Ochoa, do México, empatou de cabeça após escanteio da esquerda, garantindo o 2 a 2 final.
Próximos jogos
Brasil: Brasil x Marrocos - 01/10/2025, às 18h (de Brasília), Estádio Nacional de Santiago.
México: México x Espanha - 01/10/2025, às 20h, Estádio Nacional de Santiago.
Outros jogos deste domingo:
Marrocos 2 x 0 Espanha
Itália 1 x 0 Austrália
Cuba 1 x 3 Argentina