Topo

Esporte

Luighi marca, mas Brasil cede empate ao México em estreia pelo Mundial sub-20

28/09/2025 22h05

Na estreia do Mundial sub-20, o Brasil cedeu empate ao México em 2 a 2 no Estádio Nacional de Santiago. Domínguez abriu o placar para o México, Rafael Coutinho empatou para o Brasil ainda no primeiro tempo, Luighi virou no segundo, mas Diego Ochoa garantiu o empate mexicano nos minutos finais.

Situação na competição

Com o empate, o Brasil soma um ponto no Grupo C, considerado o mais equilibrado da primeira fase, que também conta com Marrocos e Espanha. O México também soma um ponto após o empate. No outro jogo do grupo, os marroquinos bateram os espanhóis por 2 a 0.

? Resumo do jogo

?? Brasil 2 x 2 México ??

? Competição: Mundial sub-20 2025 - 1ª rodada

?? Local: Estádio Nacional, Santiago (CHI)

? Data: Domingo, 28 de setembro de 2025

? Horário: 20h (de Brasília)

Gols

? Domínguez, aos 9' do 1ºT (México)

? Rafael Coutinho, aos 20' do 1ºT (Brasil)

? Luighi, aos 30' do 2ºT (Brasil)

? Diego Ochoa, aos 40' do 2ºT (México)

Como foi o jogo?

O México abriu o placar aos 9 minutos do 1º tempo com Domínguez, aproveitando rebote de Otávio após cabeceio de Jiménez. O Brasil respondeu rapidamente aos 20 minutos: Igor Serrote cruzou da direita, Garza afastou mal e Rafael Coutinho bateu de primeira, empatando a partida.

No segundo tempo, o Brasil virou aos 30 minutos com Luighi. Gilberto cobrou lateral na área, a bola passou por Erick Belé e sobrou para Luighi, que finalizou com categoria por cima do goleiro, destacando seu posicionamento e leitura de jogo.

Porém, aos 40 minutos, Diego Ochoa, do México, empatou de cabeça após escanteio da esquerda, garantindo o 2 a 2 final.

Próximos jogos

Brasil: Brasil x Marrocos - 01/10/2025, às 18h (de Brasília), Estádio Nacional de Santiago.

México: México x Espanha - 01/10/2025, às 20h, Estádio Nacional de Santiago.

Outros jogos deste domingo:

Marrocos 2 x 0 Espanha

Itália 1 x 0 Austrália

Cuba 1 x 3 Argentina

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Luiz Araújo rasga elogios ao elenco do Flamengo após vitória contra o Corinthians

Gustavo Henrique demonstra apoio a Yuri, mas diz: 'Lógico que vamos cobrar'

Autor do gol da virada, Luiz Araújo vê Flamengo no rumo certo para o título

Nauhany Silva lidera o qualificatório do Torneio Internacional Feminino de Tênis do Paineiras

Gustavo Henrique reclama de segundo gol do Flamengo e cita "frustração" com derrota do Corinthians

Cuiabá derrota Athletic de virada e volta a se aproximar do G-4 da Série B

Flamengo derrota o Corinthians de virada e dispara na liderança do Brasileirão

Cuiabá vira sobre Athletic e fica a dois pontos do G4 da Série B

Corinthians perde artilheiro por suspensão para duelo contra o Internacional

Fla defende cavadinha, vence Corinthians de virada e dispara na liderança

Yuri marca após falhar em cavadinha, mas Corinthians toma virada do Flamengo