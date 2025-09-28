Luciano vai de herói a vilão e tem Brasileiro para refazer imagem com a torcida

Luciano foi de herói a vilão após a eliminação do São Paulo nas quartas de final da Libertadores, para a LDU, em pleno Morumbis. O camisa 10 ficou marcado por protagonizar as principais chances desperdiçadas pelo Tricolor nos dois jogos das eliminatórias e, consequentemente, se transformou no rosto do fracasso são-paulino no torneio continental.

Passada a queda na Libertadores, o São Paulo agora volta o foco para o Campeonato Brasileiro, única competição que lhe resta na temporada, e Luciano terá a oportunidade de aproveitar os próximos jogos para tentar refazer sua imagem com a torcida tricolor.

Pelo menos o respaldo do técnico Hernán Crespo segue intacto. O comandante argentino fez questão de valorizar Luciano após o revés para a LDU e, ao que tudo indica, ele deverá ser mantido no time titular, uma vez que não há peças em abundância para o setor ofensivo nessa altura da temporada.

"O mais difícil é conviver com essas situações, mas ele tem ocasiões [de gol]. O problema quando você não concretiza é quando não há ocasiões de gol. Ele teve. O início, nos dois, três primeiros meses, saíam os gols. Tem momentos que não saem. Mas, a qualidade do Luciano não tem discussão", comentou Hernán Crespo.

Luciano é o vice-artilheiro do São Paulo em 2025, com 12 gols, atrás apenas de André Silva, com 14. O camisa 10 lidera o ranking de assistências do elenco, com seis passes para gol, à frente de Enzo Díaz e Oscar, com cinco.

É inegável a importância de Luciano para o São Paulo, apesar do desempenho aquém das expectativas no confronto mais importante do ano para o clube. Na próxima segunda-feira, contra o Ceará, o camisa 10 terá a primeira oportunidade de iniciar sua volta por cima com a camisa tricolor e retomar seu status perante a torcida.