Londrina bate o Caxias e assume a liderança do grupo na Série C do Brasileiro
Neste domingo, o Londrina venceu o Caxias por 1 a 0, no Estádio Centenário, pela quarta rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro.
Situação da tabela
Com o resultado, o Londrina chega aos seis pontos e assume a liderança do Grupo B, ultrapassando o Floresta pelo saldo de gols. O Caxias, por sua vez, aparece na última posição do grupo, com três pontos.
? Resumo do jogo
?CAXIAS 0 X 1 LONDRINA?
? Competição: 4ª rodada do Grupo B da Série C (Segunda Fase)
?? Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul
? Data: 28 de setembro de 2025 (domingo)
? Horário: 19h (de Brasília)
Gol
- ? Quirino, aos 26? do 2ºT (Londrina)
Como foi o jogo
Apesar de terminar sem gols, o primeiro tempo do jogo foi movimentado. Ambas as equipes criaram boas oportunidades e chegaram com perigo, mas não foram eficientes no último terço do campo.
O Londrina abriu o placar aos 26 minutos da etapa complementar. Após contra-ataque iniciado por Gabriel Canela no campo de defesa, Henrique recebeu e invadiu a área para acionar Quirino, que não teve trabalho para finalizar.
Próximos jogos
Caxias
- São Bernardo x Caxias (5ª rodada do Grupo B da Série C)
- Data e horário: 05/10/2025 (domingo) às 19h
- Local: Estádio Municipal 1° de Maio, em São Bernardo do Campo
Londrina
- Floresta x Londrina (5ª rodada do Grupo B da Série C)
- Data e horário: 05/10/2025 (domingo) às 16h30
- Local: Estádio Domingão, em Horizonte