Esporte

Londrina bate o Caxias e assume a liderança do grupo na Série C do Brasileiro

28/09/2025 21h42

Neste domingo, o Londrina venceu o Caxias por 1 a 0, no Estádio Centenário, pela quarta rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

Situação da tabela

Com o resultado, o Londrina chega aos seis pontos e assume a liderança do Grupo B, ultrapassando o Floresta pelo saldo de gols. O Caxias, por sua vez, aparece na última posição do grupo, com três pontos.

? Resumo do jogo

?CAXIAS 0 X 1 LONDRINA?

? Competição: 4ª rodada do Grupo B da Série C (Segunda Fase)

?? Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul

? Data: 28 de setembro de 2025 (domingo)

? Horário: 19h (de Brasília)

Gol

  • ? Quirino, aos 26? do 2ºT (Londrina)

Como foi o jogo

Apesar de terminar sem gols, o primeiro tempo do jogo foi movimentado. Ambas as equipes criaram boas oportunidades e chegaram com perigo, mas não foram eficientes no último terço do campo.

O Londrina abriu o placar aos 26 minutos da etapa complementar. Após contra-ataque iniciado por Gabriel Canela no campo de defesa, Henrique recebeu e invadiu a área para acionar Quirino, que não teve trabalho para finalizar.

Próximos jogos

Caxias

  • São Bernardo x Caxias (5ª rodada do Grupo B da Série C)

  • Data e horário: 05/10/2025 (domingo) às 19h

  • Local: Estádio Municipal 1° de Maio, em São Bernardo do Campo

Londrina

  • Floresta x Londrina (5ª rodada do Grupo B da Série C)

  • Data e horário: 05/10/2025 (domingo) às 16h30

  • Local: Estádio Domingão, em Horizonte

