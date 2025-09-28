Topo

Esporte

Lesão de Ferraresi abre caminho para Tolói se firmar como titular do São Paulo

28/09/2025 07h00

A lesão de Nahuel Ferraresi pode abrir caminho para Rafael Tolói, o mais novo reforço do São Paulo para a zaga, se firmar como titular na defesa da equipe. O atleta, que retornou ao Tricolor após dez anos, já disputou dois jogos sob o comando de Hernán Crespo, mas sempre fazendo parte de uma equipe alternativa.

Ferraresi sofreu uma lesão no músculo adutor esquerdo e não ficará à disposição nos próximos compromissos do São Paulo. Por isso, Tolói, acostumado a atuar pelo lado direito da defesa, é a opção mais provável para substituí-lo no esquema com três zagueiros.

Contra a LDU, Arboleda foi quem atuou pelo lado direito da zaga, com Alan Franco centralizado e Sabino pela esquerda. Contudo, o longo período que Tolói ficou sem jogar certamente influenciou o técnico Hernán Crespo na decisão de não escalá-lo no jogo mais importante da temporada.

Agora, com mais tempo de treinamento, com um maior entrosamento com seus companheiros, e uma sequência de jogos pela frente, Tolói poderá, enfim, mostrar a que veio, já pensando também na próxima temporada, em que o São Paulo espera sofrer menos com lesões e ter os seus principais nomes disponíveis para brigar por títulos.

O próximo compromisso do São Paulo na temporada acontece segunda-feira, às 20h (de Brasília), contra o Ceará, no Morumbis. O Tricolor entrará em campo com a responsabilidade de se redimir com a torcida após a eliminação na Libertadores. Resta saber se Rafael Tolói será uma das novidades da equipe para a partida, aproveitando a ausência de Ferraresi, até então titular absoluto.

