Lautaro Díaz desencanta, mas Santos cede empate ao Bragantino pelo Brasileiro
O Santos não conseguiu alcançar sua segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Peixe empatou em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada da liga nacional. O argentino Lautaro Díaz marcou seu primeiro gol com a camisa santista.
O time praiano viu o Massa Bruta abrir o placar ainda no primeiro tempo, com lei do ex de Lucas Barbosa. Lautaro deixou tudo igual no começo da etapa final e, logo depois, Barreal virou o jogo. No entanto, Pedro Henrique empatou para o Bragantino no final e deu números finais à partida.
Situação na tabela
O Peixe chegou ao quarto jogo sem perder, mas ainda segue na parte de baixo da tabela. A equipe fecha a rodada na 16ª colocação, com 27 pontos, cinco a menos que o Juventude, primeiro time do Z4. O Bragantino, por sua vez, figura na nona colocação, com 32.
? Resumo do jogo
?? SANTOS 2 X 2 RED BULL BRAGANTINO ??
Competição: 25ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Data: 28 de setembro de 2025 (domingo)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Público:
Renda:
Cartões Amarelos: Souza e Mayke (Santos); Eduardo Sasha, Jhon Jhon e Fabinho (Bragantino)
Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
- Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
- Assistentes: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)
- VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)
Gols
- ? Lucas Barbosa, aos 30? do 1º tempo (Bragantino)
- ? Lautaro Díaz, aos 10? do 2º tempo (Santos)
- ? Álvaro Barreal, aos 14? do 2º tempo (Santos)
Red Bull Bragantino
Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Vinicinho), Laquintana (Fernando) e Eduardo Sasha (Thiago Borbas).
Técnico: Fernando Seabra.
Santos
Brazão; Mayke, Alexis Duarte, Luan Peres e Souza (Igor Vinícius); Zé Rafael, João Schmidt, Barreal (Caballero) e Rollheiser (Billal Brahimi); Guilherme e Lautaro Díaz (Tiquinho Soares).
Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Como foi o jogo
Primeiro tempo
A primeira grande chance de gol foi do Santos, aos nove minutos do primeiro tempo. A equipe recuperou a bola no campo de defesa e saiu em contra-ataque. Rollheiser disparou e passou para Lautaro Díaz, livre na grande área, bater cruzado. A bola passou com perigo pelo lado esquerdo do gol e saiu pela linha de fundo.
Os jogadores do Bragantino reclamaram muito de um suposto pênalti logo depois, aos 12. Após cobrança de escanteio, Luan Peres tentou afastar a bola, mas levantou o pé e acertou o peito de Pedro Henrique, que cabeceou para fora. O árbitro entendeu como lance normal e mandou o jogo seguir.
Na sequência, Guilherme recebeu na intermediária e bateu da meia-lua para defesa de Cleiton. Logo depois, aos 17, o camisa 11 fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Barreal. O argentino bateu forte de voleio, mas parou em nova intervenção do goleiro adversário. A equipe seguiu em cima e, aos 19, Zé Rafael invadiu a grande área e tocou para o meio, mas a zaga do Bragantino cortou para escanteio.
O Santos voltou a chegar com perigo aos 27. Guilherme recebeu lançamento da direita, encarou a marcação e bateu de fora da área para fora. No entanto, aos 30, o Peixe sofreu o primeiro gol. Sasha recebeu bom passe de Jhon Jhon na esquerda e passou para Lucas Barbosa. O ex-jogador santista se livrou da marcação e cavou por cima de Brazão. Souza tentou afastar, mas a bola já havia cruzado a linha.
Segundo tempo
O Alvinegro Praiano voltou do intervalo em cima do Bragantino e empatou o jogo aos 10 da etapa final. Guilherme recebeu na esquerda e passou em profundidade para Souza. O lateral cruzou rasteiro para Lautaro, que se esticou para marcar seu primeiro gol com a camisa do Santos.
Quatro minutos depois veio a virada do Peixe. Lautaro ficou com a bola no meio de campo e abriu na direita para Barreal. O atacante bateu no alto na saída de Cleiton e colocou os visitantes na frente do placar.
Aos 25, o atacante argelino Billal Brahimi entrou no lugar de Rollheiser e entrou em campo pela primeira vez pelo Peixe. Logo depois, João Schmidt arriscou de fora da área e parou em defesa de Cleiton, que encaixou tranquilamente. O Bragantino teve a chance de empatar aos 29. Vanderlan cobrou falta na área, Pedro Henrique desviou de cabeça e a bola passou perto do gol de Brazão.
O Santos voltou a sofrer com a bola parada aos 32, e dessa vez não conseguiu se safar. Pedro Henrique aproveitou cobrança de escanteio de Jhon Jhon, subiu mais alto que a defesa do Peixe e cabeceou para deixar tudo igual.
Próximo jogo do Santos
- Santos x Grêmio (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 1º de outubro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Próximo jogo do RB Bragantino
- Mirassol x RB Bragantino (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 1º de outubro (quarta-feira), às 19 horas (de Brasília)
Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP)