Lautaro Díaz analisa atuação individual e lamenta empate do Santos contra o Bragantino

O argentino Lautaro Díaz marcou seu primeiro gol com a camisa do Santos neste domingo, no empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante acredita que fez seu melhor jogo pelo Peixe e lamentou o resultado final.

"Sim, acho que foi meu melhor jogo, me senti bem. Foi um ponto importante. Acho que podíamos ter conseguido a vitória, mas como foi fora de casa é um ponto que vale. Criamos muitas chances só que eles fizeram os dois gols. Acontece", afirmou o camisa 19, em entrevista ao Sportv após o jogo.

O Santos controlou boa parte do jogo no primeiro tempo, mas foi para o intervalo perdendo por 1 a 0. Na etapa final, a equipe visitante virou o jogo e seguiu melhor em campo, mas cedeu o empate aos donos da casa em escanteio.

"Jogamos muito melhor, tivemos muitas chances, erramos algumas no primeiro tempo. Conseguimos o mais difícil que era virar o jogo, mas eles conseguiram o gol com a bola parada. Então dá para sair um pouco chateado porque achávamos que poderíamos ganhar", analisou.

O jogador ainda exaltou o trabalho de Vojvoda, que segue sem perder no comando do Santos, com três empates e uma vitória em quatro jogos. Ele afirmou estar contente no clube.

"É um trabalho muito bom, está mostrando intensamente todo dia. Estou muito feliz de estar aqui e vou deixar de tudo sempre", finalizou.

Situação na tabela

O Peixe chegou ao quarto jogo sem perder, mas ainda segue na parte de baixo da tabela. A equipe fecha a rodada na 16ª colocação, com 27 pontos, cinco a menos que o Juventude, primeiro time do Z4. O Bragantino, por sua vez, figura na nona colocação, com 32.

Próximo jogo do Santos