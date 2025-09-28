Lanterna, Paysandu repete feito, quebra jejum e derrota o líder Criciúma pela Série B
Depois de 11 jogos sem saber o que é comemorar três pontos, o Paysandu voltou a se reencontrar com a vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. E ela veio em grande estilo, com uma goleada por 4 a 2 sobre o líder o Criciúma, neste domingo, no Estádio Heriberto Hülse, pela 30ª rodada.
O time repetiu feito de 11 jogos atrás, quando seu último triunfo foi uma goleada, por 5 a 2, sobre o então líder Coritiba, também como visitante. A vitória dá um certo alívio ao Paysandu, que ainda segue em último lugar, com 25 pontos, e diminuiu a distância para sair da zona de rebaixamento.
Já o Criciúma, que assumiu a liderança na última rodada, já tem ela ameaçada. O time estacionou com 49 pontos e pode ser ultrapassado por Coritiba e Goiás, ao fim da rodada.
O Criciúma se impôs dentro de seus domínios e não demorou para explorar as fragilidades do adversário e abriu o placar cedo, aos 13 minutos. Jhonata Robert recebeu na área, fintou a marcação e bateu cruzado para marcar. O time da casa seguiu ofensivo e quase ampliou na sequência com Borasi, que parou em Matheus Nogueira.
O Paysandu sentiu o gol, mas se recompôs na reta final. Reverson pegou a sobra da entrada da área e deixou tudo igual, aos 31. Desta vez, foi o Criciúma que sentiu o baque e sofreu a virada aos 43, quando Garcez testou firme para as redes. No entanto, o time acordou e, nos acréscimos, Nícolas voltou a igualar o marcador, também de cabeça.
O duelo seguiu movimentado no início do segundo tempo. Tanto Criciúma, quanto o Paysandu não tiveram medo de se exporem. Porém, aos 19, Felipinho deixou o time da casa com um a menos por matar o contra-ataque e mudou o panorama da partida. Na cobrança de falta ensaiada, Marlon Douglas bateu forte e rasteiro para recolocar os visitantes à frente do placar.
Com a expulsão, era normal que o Criciúma cedesse espaço para os contra-ataques, uma vez que se lançou ao ataque para tentar segurar sua liderança. Fazendo valer desta arma, o time paraense sacramentou sua vitória, em um contragolpe mortal de Garcez, que driblou o goleiro e marcou o quarto gol, aos 33, facilitando a estratégia de administrar o resultado até o fim.
A dupla volta a campo na quinta-feira, quando abre a 30ª rodada. Às 19h, o Paysandu recebe o Cuiabá, na Curuzu, em Belém (PA). Mais tarde, às 21h30, o Criciúma visita o Vila Nova, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).
FICHA TÉCNICA
CRICIÚMA 2 X 4 PAYSANDU
CRICIÚMA - Alisson; Lucas Dias (João Carlos), Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Matheus Trindade (Juninho), Gui Lobo (Felipe Mateus), Jhonata Robert e Felipinho; Nícolas (Jean Carlos) e Borasi (Diego Gonçalves). Técnico: Eduardo Baptista.
PAYSANDU - Matheus Nogueira; Edilson Júnior, Maurício Antônio, Thalisson Gabriel e Reverson; Ronaldo Henrique (Pedro Henrique), André Lima e Denner (Ramon Vinícius); Garcez (Vinni Faria), Marlon Douglas (Marcelinho) e Denilson (Petterson). Técnico: Márcio Fernandes.
GOLS - Jhonata Roberto, aos 13, Reverson, aos 31, Garcez, aos 43, Nícolas, aos 48 minutos do primeiro tempo. Marlon Douglas, aos 23, Garcez, aos 33 minutos do segundo tempo.
CARTÃO VERMELHO - Felipinho.
ÁRBITRO - Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).
RENDA - R$ 296.450,00.
PÚBLICO - 13.433 torcedores.
LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).