Kasparov se compara a Pelé e Maradona, mas admite: hoje, não teria chance

O supercampeão de xadrez Garry Kasparov afirmou, em entrevista ao UOL, que seria 'Pelé ou o Maradona' no xadrez. Mas, a lenda admitiu: não faria tanto sucesso se jogasse frequentemente nos dias de hoje.

A batalha entre gerações

Kasparov é considerado o maior enxadrista de todos os tempos. Ele foi campeão do mundial de 1985 até 2000. E não nega sua importância para a história do xadrez: "As pessoas me perguntam [quem eu seria], eu diria que Pelé ou Maradona". Apesar disso, ele acredita que não conseguiria vencer a nova geração de jogadores.

É uma questão de idade. Eu tenho 62 anos. Minha mente está preocupada com outras coisas. Eu entendo o jogo melhor que eles? Provavelmente, mas não importa. [...] 'Ah, mas se você passasse alguns meses preparando...' Não. A idade é a idade.

Garry Kasparov, ao UOL

O enxadrista também reconhece que os tempos mudaram. Em 1997, o supercampeão perdeu para um computador. Desde então, a máquina se tornou parte inegociável na preparação de grandes jogadores.

Além disso, Kasparov acredita que o jogo evoluiu. Para ele, Magnus Carlsen, o grande jogador da atualidade, e outros nomes dessa geração podem usar a bagagem de antigos enxadristas para entender e aperfeiçoar a partida.

Toda geração vem com experiência superior. E não é só tecnologia. Existe o desenvolvimento de qualquer jogo. Você pode dizer que é uma melhoria, mas no final do dia, quando você está procurando o melhor jogador de futebol, escolher entre Pelé, Maradona e Messi depende muito da sua idade.

Garry Kasparov, ao UOL

Mesmo assim, Kasparov não deixou de disputar jogos de exibição. "Eu me chamo de amador mais forte do mundo", brincou.

Mundial de Xadrez em São Paulo

Kasparov está no Brasil para a final do Grand Chess Tour, campeonato mundial de xadrez. Essa é a 10ª edição do torneio, que foi fundado pelo enxadrista.

"Ao celebrar o seu 10º aniversário, tivemos orgulho de ajudar a trazê-lo ao Brasil pela primeira vez, com a esperança de inspirar uma nova geração de jogadores em toda a América Latina", disse Sandra Ismanovski, diretora da Superbet Foundation.

A premiação do evento é de US$ 1,6 milhão (R$ 8,6 milhões) e são quatro enxadristas na disputa: Maxime Vachier-Lagrave (França), Fabiano Caruana (EUA), Levon Aronian (EUA) e Praggnanandhaa R. (Índia).

Nos últimos cinco anos a Superbet Foundation investiu mais de 12,5 milhões de euros (R$ 78,1 milhões) em torneios, treinamentos e bolsas de estudo, apoiando talentos localmente e globalmente.

O xadrez pode não lotar estádios como o futebol, mas as habilidades que desenvolve -- resiliência, paciência e pensamento estratégico -- são mais importantes do que nunca. Esperamos que este evento inspire cada vez mais brasileiras e brasileiros a jogar xadrez, desbloquear seu potencial e sonhar alto.

Sandra Ismanovski

"Para nós, o xadrez é mais do que um jogo. É uma linguagem universal que conecta pessoas de diferentes culturas, idades e habilidades, enquanto forma futuros líderes nos negócios, na ciência e na tecnologia. Ao investir no xadrez, investimos nos talentos e na força de trabalho do amanhã", continua Sandra Ismanovski.

O evento começa hoje e vai até sexta-feira, no WTC Events Center, em São Paulo. Os ingressos estão disponíveis no site do evento.