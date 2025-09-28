"Jogamos muito melhor do que eles", afirma Barreal após empate do Santos com Bragantino

O atacante Álvaro Barreal lamentou o empate do Santos com o Bragantino neste domingo, por 2 a 2, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino, autor do segundo gol santista, afirmou que o Peixe foi superior ao adversário.

O camisa 22 colocou ponto final em um jejum de cinco jogos sem marcar. A última vez que ele havia balançado a rede foi na vitória sobre o Juventude, por 3 a 1, em agosto.

"A sensação de voltar a marcar é boa para pegar mais confiança, precisava disso individualmente. Mas a sensação no geral não é muito boa porque jogamos muito melhor do que eles. Merecíamos sair com os três pontos, mas agora é virar a chave e fazer melhor quarta-feira contra o Grêmio", disse Barreal, na zona mista do Estádio Municipal Cícero de Souza Marques.

O atacante marcou seu sexto gol na temporada e igualou Neymar como terceiro maior artilheiro do Santos na temporada. Ao todo, Barreal soma 23 jogos na temporada.

Situação na tabela

O Peixe chegou ao quarto jogo sem perder, mas ainda segue na parte de baixo da tabela. A equipe fecha a rodada na 16ª colocação, com 27 pontos, cinco a menos que o Juventude, primeiro time do Z4. O Bragantino, por sua vez, figura na nona colocação, com 32.

Próximo jogo do Santos