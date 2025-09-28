Imbatível? Palmeiras não perdeu jogos com dupla "Flaco-Roque" titular
A boa fase do Palmeiras na temporada deve-se bastante ao entrosamento da dupla de ataque formada por Flaco López e Vitor Roque. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira não perdeu nenhum jogo quando a dupla foi escalada como titular. Ambos devem seguir no time para aumentar a sequência positiva neste domingo em duelo contra o Bahia.
O duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece às 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Mais do que os três pontos, o Palmeiras briga para assumir a liderança do Brasileirão.
Os números da dupla
A dupla começou como titular em oito dos dez últimos jogos do Palmeiras. Nesse recorte, Vitor Roque soma sete gols e quatro assistências, enquanto Flaco López colocou seis bolas na rede e deu uma assistência. Mais recentemente, eles brilharam na vitória por 3 a 1 sobre o River Plate, com um gol do Tigrinho e outros dois do argentino.
O resultado carimbou a vaga do Palmeiras às semifinais da Libertadores. No torneio continental, o Verdão agora enfrenta a LDU, nos dias 23 e 30 de outubro.
Correção de rota
O Palmeiras passou por um período de instabilidade na temporada depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Corinthians. Pouco antes disso, o Verdão também caiu na Copa do Mundo de Clubes e perdeu duas peças importantes, como Richard Ríos e Estêvão.
Com isso, o técnico Abel Ferreira precisou recalcular a rota na temporada e encontrou a solução em uma mudança tática, dando início à dupla Flaco-Roque, formada por Flaco López e Vitor Roque. Antes disputando posição, hoje os atletas se complementam e fazem uma parceria de sucesso.
Além disso, o treinador contou com a chegada do meia Andreas Pereira, que tem pulado etapas de adaptação e está se consolidando como peça fundamental.
Situação do Palmeiras no Brasileirão
Posição: 3° lugar
Pontos: 49
O Palmeiras tem, ainda
Próximo jogo do Palmeiras
Jogo: Palmeiras x Bahia
Competição: Campeonato Brasileiro (25ª rodada)
Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)