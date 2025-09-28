Topo

Esporte

Imbatível? Palmeiras não perdeu jogos com dupla "Flaco-Roque" titular

28/09/2025 07h00

A boa fase do Palmeiras na temporada deve-se bastante ao entrosamento da dupla de ataque formada por Flaco López e Vitor Roque. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira não perdeu nenhum jogo quando a dupla foi escalada como titular. Ambos devem seguir no time para aumentar a sequência positiva neste domingo em duelo contra o Bahia.

O duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece às 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Mais do que os três pontos, o Palmeiras briga para assumir a liderança do Brasileirão.

Os números da dupla

A dupla começou como titular em oito dos dez últimos jogos do Palmeiras. Nesse recorte, Vitor Roque soma sete gols e quatro assistências, enquanto Flaco López colocou seis bolas na rede e deu uma assistência. Mais recentemente, eles brilharam na vitória por 3 a 1 sobre o River Plate, com um gol do Tigrinho e outros dois do argentino.

O resultado carimbou a vaga do Palmeiras às semifinais da Libertadores. No torneio continental, o Verdão agora enfrenta a LDU, nos dias 23 e 30 de outubro.

Correção de rota

O Palmeiras passou por um período de instabilidade na temporada depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Corinthians. Pouco antes disso, o Verdão também caiu na Copa do Mundo de Clubes e perdeu duas peças importantes, como Richard Ríos e Estêvão.

Com isso, o técnico Abel Ferreira precisou recalcular a rota na temporada e encontrou a solução em uma mudança tática, dando início à dupla Flaco-Roque, formada por Flaco López e Vitor Roque. Antes disputando posição, hoje os atletas se complementam e fazem uma parceria de sucesso.

Além disso, o treinador contou com a chegada do meia Andreas Pereira, que tem pulado etapas de adaptação e está se consolidando como peça fundamental.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

Posição: 3° lugar

Pontos: 49

O Palmeiras tem, ainda

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Bahia

Competição: Campeonato Brasileiro (25ª rodada)

Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Corinthians busca reabilitação no Brasileiro contra o Flamengo em meio a protestos

Artilheiro do Santos, Guilherme vive segunda temporada com mais gols na carreira

Contra o Flamengo, Corinthians busca quebrar marca negativa no Brasileiro contra rivais do G6

Imbatível? Palmeiras não perdeu jogos com dupla "Flaco-Roque" titular

Lesão de Ferraresi abre caminho para Tolói se firmar como titular do São Paulo

Sem medo do chão de Do Bronx, Mateusz Gamrot prevê luta épica no UFC Rio

Palmeiras visita Bahia para ampliar série invicta no Brasileirão

Fluminense estreia Luis Zubeldía em clássico contra o Botafogo no Brasileirão

Luciano vai de herói a vilão e tem Brasileiro para refazer imagem com a torcida

Palmeiras tenta aproveitar instabilidade do Bahia para ampliar boa sequência como visitante

Com ausência de Frías, Alexis Duarte pode ganhar chance e estrear pelo Santos