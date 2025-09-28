Imbatível? Palmeiras não perdeu jogos com dupla "Flaco-Roque" titular

A boa fase do Palmeiras na temporada deve-se bastante ao entrosamento da dupla de ataque formada por Flaco López e Vitor Roque. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira não perdeu nenhum jogo quando a dupla foi escalada como titular. Ambos devem seguir no time para aumentar a sequência positiva neste domingo em duelo contra o Bahia.

O duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece às 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Mais do que os três pontos, o Palmeiras briga para assumir a liderança do Brasileirão.

Os números da dupla

A dupla começou como titular em oito dos dez últimos jogos do Palmeiras. Nesse recorte, Vitor Roque soma sete gols e quatro assistências, enquanto Flaco López colocou seis bolas na rede e deu uma assistência. Mais recentemente, eles brilharam na vitória por 3 a 1 sobre o River Plate, com um gol do Tigrinho e outros dois do argentino.

O resultado carimbou a vaga do Palmeiras às semifinais da Libertadores. No torneio continental, o Verdão agora enfrenta a LDU, nos dias 23 e 30 de outubro.

O Palmeiras nunca perdeu em jogos que Vitor Roque e Flaco López iniciaram de titulares juntos! ???? Até onde essa dupla pode chegar com o Verdão? pic.twitter.com/rR0s08EIu7 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) September 25, 2025

Correção de rota

O Palmeiras passou por um período de instabilidade na temporada depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Corinthians. Pouco antes disso, o Verdão também caiu na Copa do Mundo de Clubes e perdeu duas peças importantes, como Richard Ríos e Estêvão.

Com isso, o técnico Abel Ferreira precisou recalcular a rota na temporada e encontrou a solução em uma mudança tática, dando início à dupla Flaco-Roque, formada por Flaco López e Vitor Roque. Antes disputando posição, hoje os atletas se complementam e fazem uma parceria de sucesso.

Além disso, o treinador contou com a chegada do meia Andreas Pereira, que tem pulado etapas de adaptação e está se consolidando como peça fundamental.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

Posição: 3° lugar



Pontos: 49

O Palmeiras tem, ainda

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Bahia



Competição: Campeonato Brasileiro (25ª rodada)



Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)



Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)