Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó

Novas imagens da transmissão da TV Globo ajudaram a esclarecer a confusão generalizada após a luta entre Popó Freitas e Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2, em São Paulo, neste domingo. O responsável pelo soco que levou o curitibano à lona foi Rafael Freitas, um dos filhos do tetracampeão mundial de boxe.

Rafael havia aparecido momentos antes na transmissão, ainda na entrada do pai ao ringue, quando foi flagrado pelas câmeras segurando um dos cinturões de Popó na área vip. Assim que o combate terminou, a briga entre integrantes dos dois corners tomou conta do ringue.

No meio da confusão, Rafael surgiu nas imagens ainda segurando o cinturão e aplicou um golpe pelas costas em Wanderlei. Na sequência, "nocauteou" o ex-lutador, que caiu desacordado.

Após a confusão, Juan Freitas, irmão de Rafael, chegou a publicar nas redes sociais uma mensagem parabenizando ele pela ação, mas apagou a postagem em seguida. Com a repercussão negativa, Rafael restringiu sua conta no Instagram.

Após a agressão, Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue. Com um corte profundo no rosto e sangramento intenso, o ex-lutador foi levado a um hospital na zona sul de São Paulo, onde passou por sutura e exames. Ele recebeu alta ainda neste domingo.