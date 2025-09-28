Topo

Harlem Globetrotters chega a SP durante turnê de 10 mil km pelo Brasil

Harlem Globetrotters está em turnê no Brasil até final de outubro - Agencia Taga
Harlem Globetrotters está em turnê no Brasil até final de outubro Imagem: Agencia Taga
do UOL

Yasmin Caitano

Do UOL, em São Paulo

28/09/2025 05h30

O Harlem Globetrotters, que mistura basquete e espetáculo, está de volta ao Brasil após quase uma década. Com a maior turnê que já realizou no país, a equipe fará 19 apresentações em 11 estados até o final de outubro, somando aproximadamente 10 mil quilômetros percorridos.

Em São Paulo, a apresentação ocorrerá no Ginásio do Ibirapuera neste domingo, às 18h. Os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.

O time conta com cerca de 20 passagens pelo país desde a década de 1950.

Veja datas e cidades da turnê:

  • 24/09 - Fortaleza (CE) | CFO
  • 26/09 - Recife (PE) | Geraldão
  • 27/09 - Belém (PA) | Mangueirinho
  • 28/09 - São Paulo (SP) | Ginásio do Ibirapuera
  • 30/09 - Franca (SP) | Pedrocão
  • 01/10: Ribeirão Preto (SP) | Cava do Bosque
  • 03/10: Santa Cruz do Sul (RS) | Ginásio do Arnão
  • 05/10: Caxias do Sul (RS) |Centro Esportivo SESI
  • 10/10: Criciúma (SC) | Ginásio Municipal, FME
  • 11/10 : São José (SC) | Arena Multiuso São José
  • 12/10: Joinville (SC) | Arena Centreventos
  • 17/10: Brasília (DF) | Arena BRB Nilson Nelson
  • 18/10: Goiânia (GO) | Goiânia Arena
  • 19/10: Curitiba (PR) | Ginásio do Tarumã
  • 21/10: Maringá (PR) | Ginásio Chico Neto
  • 23/10: Londrina (PR) | Ginásio Moringão
  • 24/10: Campinas (SP) | Arena Concórdia
  • 25/10: Rio de Janeiro (RJ) | Maracanãzinho
  • 26/10: Belo Horizonte (MG) | Mineirinho

Conheça o Harlem Globetrotters

Harlem Globetrotters completará 100 anos em 2026 - Matt Kryger/Matt Kryger - Matt Kryger/Matt Kryger
Harlem Globetrotters completará 100 anos em 2026
Imagem: Matt Kryger/Matt Kryger

Fundado em 1926 por Abe Saperstein, o time surgiu 20 anos antes da criação da NBA. Em uma era de segregação racial nos Estados Unidos, o Harlem Globetrotters se tornou o único time de basquete que aceitava pessoas negras, acolhendo alguns dos melhores atletas do país.

Em 1939, a equipe mudou sua estratégia, incorporando comédia e truques em suas partidas para entreter o público. Essa mistura de habilidade atlética e show se tornou a marca registrada.

O sucesso dos Globetrotters transcendeu o esporte. Em 1979, o time virou personagem de um desenho animado criado pelos estúdios Hanna-Barbera. Mais do que entretenimento, o time ajudou na diversidade e inclusão no esporte.

