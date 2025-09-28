Gustavo Henrique reclama de segundo gol do Flamengo e cita "frustração" com derrota do Corinthians

O zagueiro Gustavo Henrique fez uma pequena reclamação no lance que originou o segundo gol do Flamengo na derrota do Corinthians de virada, por 2 a 1, neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor alegou que, no lateral cobrado rápido na origem do segundo gol flamenguista, a bola era do Timão, pois teria batido em Plata antes de sair na dividida.

"No lance do lateral, eu achei que consegui travar e a bola ainda bate nele. A direção da bola é nítida, que bate no jogador do Flamengo e sai. Eu consigo chegar na bola, travo, a bola bate nele e sai. Consequentemente, cobram o lateral rápido e fazem o gol. Frustração muito grande, porque conseguimos neutralizar a maioria das jogadas deles. Eles não conseguiram criar muitas chances, mas infelizmente tomamos a virada", disse Gustavo Henrique à Cazé TV.

O Corinthians fez um grande primeiro tempo na Neo Química Arena e poderia ter ido ao intervalo com pelo menos um gol de vantagem. Isso porque Yuri Alberto cobrou pênalti de cavadinha e errou na batida, entregando a bola facilmente nas mãos de Rossi. O zagueiro, porém, garantiu que o camisa 9 tem o apoio do elenco.

"Fizemos um bom jogo no primeiro tempo, conseguimos equilibrar e neutralizar bem as jogadas do Flamengo. Tivemos chances de fazer gol de pênalti, cara a cara com goleiro, mas infelizmente não conseguimos concluí-las. Demos suporte ao Yuri. Acho que vai ter a cobrança também, mas ele tem nosso apoio", afirmou o camisa 13.

Fim de jogo.

Corinthians 1 x 2 Flamengo. ? Corinthians (@Corinthians) September 29, 2025

"Se a gente conseguisse fazer os gols, seria outro jogo. Mas infelizmente não conseguimos. É voltar, continuar trabalhando, pedindo apoio do nosso torcedor. Estamos fazendo nossa parte. Sabemos que precisamos melhorar e vamos trabalhar para isso", prosseguiu.

Além do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda está vivo na Copa do Brasil, mas as semifinais estão agendadas apenas para dezembro. Gustavo Henrique, portanto, pregou foco nos próximos jogos pela Série A, uma vez que o Timão está na parte de baixo da tabela.

"Temos que focar no Brasileirão, Copa do Brasil é depois do campeonato. Temos muitos jogos pela frente ainda. Sabemos que estamos devendo no Brasileiro e temos que focar, em colocar o Corinthians no lugar mais alto", concluiu o zagueiro.

Situação na tabela

O resultado foi péssimo para o Corinthians, que chegou à segunda derrota consecutiva no Brasileirão e permaneceu na 12ª colocação, com os mesmos 29 pontos do início da rodada. O Timão ainda tem sete pontos a mais que o Juventude, que abre a zona de rebaixamento.

Corinthians: 12º colocado, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e dez derrotas)

Próximos jogos do Corinthians

Internacional x Corinthians (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(26ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)