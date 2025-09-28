Gustavo Henrique demonstra apoio a Yuri, mas diz: 'Lógico que vamos cobrar'
O Corinthians saiu derrotado para o Flamengo em jogo no qual Yuri Alberto perdeu pênalti ao tentar cavadinha no goleiro Rossi. Após a partida, o zagueiro Gustavo Henrique demonstrou apoio ao camisa 9, mas admitiu que existirá cobrança pela penalidade desperdiçada. Yuri também perdeu gol cara a cara com o goleiro argentino.
Fizemos um bom jogo no primeiro tempo, conseguimos equilibrar o jogo e neutralizar bem as jogadas do Flamengo. Tivemos chance de fazer gol de pênalti e cara a cara com o goleiro, infelizmente não conseguimos concluir. Daremos o suporte para o Yuri, lógico que também vai ter cobrança, mas ele tem nosso apoio.
Gustavo Henrique, ao Premiere
O que aconteceu
Após as chances perdidas no primeiro tempo, Yuri Alberto abriu o placar para o Corinthians. O Flamengo no entanto, conseguiu a virada para vencer o duelo.
O segundo gol rubro-negro, inclusive, teve muita reclamação dos jogadores do Corinthians. No lance, Gustavo Henrique disputa com Plata e a bola sai para lateral. O árbitro deu posse para o Flamengo, e o atacante cobrou rapidamente para Carrascal, que aproveitou a defesa desarrumada do Timão para encontrar Luiz Araújo, que virou a partida.
No lance do lateral, acho que eu consegui travar e a bola bate nele. Pela direção da bola, é nítido que bate no jogador do Flamengo e sai para frente. Consequentemente, cobram um lateral rápido e fazem o gol. É uma sensação frustrante porque a gente conseguiu neutralizar a maioria das jogadas deles, mas infelizmente acabamos tomando a virada.
Gustavo Henrique
O zagueiro também pediu foco do elenco para melhorar a situação no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Corinthians fica na 12ª colocação, com 29 pontos. "Copa do Brasil é só depois. Temos que focar no Brasileiro, ainda temos muitos jogos pela frente até a semifinal. É outra competição, a gente sabe o que vive no Brasileirão e temos que focar aqui para colocar o Corinthians no lugar mais alto".
O Corinthians volta a campo na quarta-feira, contra o Internacional. A partida será fora de casa, pela próxima rodada do Brasileirão.