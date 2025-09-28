Topo

Grêmio supera o Vitória na Arena e sobe na tabela do Campeonato Brasileiro

28/09/2025 13h00

O Grêmio somou mais três pontos no Campeonato Brasileiro. Neste domingo de manhã, na Arena do Grêmio, o Imortal derrotou o Vitória pelo placar de 3 a 1, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. 

Os gols do Grêmio foram marcados por André Henrique, Amuzu e Aravena, enquanto Aitor diminuiu para o Vitória. Apesar do triunfo, os gaúchos lamentaram as saídas de Willian e Marcos Rocha, substituídos por lesão no primeiro e segundo tempo, respectivamente. 

Situação na tabela 

Com a vitória, o Grêmio sobe provisoriamente para a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos em 25 jogos. Por sua vez, o Vitória permanece com 22 pontos, na 18ª posição da competição. 

Lances do jogo 

O primeiro lance de destaque do jogo foi a lesão do atacante Willian, ainda no primeiro tempo. Aos 22 minutos, o jogador sentiu dores no pé após uma dividida e pediu para ser substituído. 

Até que, aos 47 minutos, o marcador foi finalmente inaugurado. Após cruzamento de Marcos Rocha, Edenílson cabeceou e Lucas Arcanjo fez grande festa. Porém, no rebote, André Henrique não perdoou e abriu o placar para o Grêmio.  

O Vitória empatou no início do segundo tempo. Aos quatro minutos, após o corte de um lançamento, a bola sobrou para Aitor, que chutou de primeira e pegou o goleiro Gabriel Grando desprevenido. 

Não muito tempo depois, aos 22, o Grêmio retomou à frente do placar. Amuzu, que entrou na segunda etapa, recebeu na saída de Cristaldo e finalizou na saída do goleiro Arcanjo, que não conseguiu evitar o segundo gol gremista. 

Dois minutos depois, o lateral Marcos Rocha acusou uma lesão muscular na coxa e pediu substituição. Ele deu lugar a Dodi. 

Por fim, Aravena fechou a vitória gremista aos 44 minutos. Amuzu fez jogada pela esquerda e encontrou o atacante dentro da área. Ele girou em cima da marcação e fez o terceiro dos gaúchos. 

Victor Ferreira | EC Vitória

Próximos Jogos 

Grêmio: 

  • Enfrentará o Santos fora de casa, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. 

Vitória: 

  • Irá encarar Ceará em casa na quinta-feira, a partir das 19h (de Brasília), também pelo Brasileirão. 

