Grêmio recebe Vitória e quer aproveitar o bom momento para subir na tabela do Brasileirão

Porto Alegre

28/09/2025 06h00

Embalado por uma vitória no clássico Gre-Nal, por 3 a 2, de virada, e pelo empate por 1 a 1 com o Botafogo em duelo atrasado no meio de semana, o Grêmio tem mais um importante desafio para continuar subindo na tabela do Brasileirão. Neste domingo (28), recebe o Vitória, na Arena Grêmio, às 11h.

O Grêmio estava na 11ª colocação com 29 pontos no início da rodada. Apesar de estar distante da briga por uma vaga na Copa Libertadores, o time gaúcho se firmou no G-12, grupo que garante vaga para a Copa sul-americana.

De outro lado, o Vitória vai ter a estreia do técnico Jair Ventura, ex-Avaí. Ele chega com a missão de salvar a equipe do rebaixamento. Vindo de duas derrotas seguidas, o Vitória é o 17º colocado com 22 pontos.

Para o duelo, o técnico Mano Menezes contará com o retorno de dois titulares para armar o Grêmio. São eles: o volante colombiano Cuellar, que se recuperou de dores musculares, e o meia Arthur, que cumpriu suspensão diante do Botafogo na última rodada.

Por outro lado, o atacante Carlos Vinícius segue fora por conta de um edema muscular na coxa esquerda. Esta será a segunda partida do centroavante como desfalque. Com isso, André Henrique segue mantido como titular. No mais, o próprio técnico cumpriu suspensão na rodada passada e também está de volta.

Em sua primeira partida à frente do Vitória, Jair Ventura vai ter o retorno do volante Baralhas. Ele volta a ser opção após cumprir suspensão e tem grande chance de aparecer entre os titulares.

Em contrapartida, dois desfalques estão confirmados: Dudu, que recebeu cartão vermelho na última rodada, e Pepê, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Diante deste cenário, Willian Oliveira deve ganhar uma oportunidade e formar dupla com Baralhas no meio-campo.

O novo comandante rubro-negro afirmou em sua apresentação que não é o 'salvador da pátria', mas disse que acredita no potencial do elenco para escapar da zona de rebaixamento.

"Não sou o salvador da pátria. Os protagonistas são os atletas. Nós somos uma pequena peça dentro dessa máquina chamada Vitória. Venho motivado, pois gosto de grandes jogos e desafios. Eu acredito na permanência, por isso aceitei a proposta."

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X VITÓRIA

GRÊMIO - Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur, Pavon, Edenilson e Willian; André Henrique. Técnico: Mano Menezes.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Willian Oliveira, Baralhas e Matheuzinho; Erick Pulga, Renato Kayzer e Osvaldo. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 11h.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).

