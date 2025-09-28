Gramado da Arena se recupera após 'transformação' com partida da NFL

Topo

Arena Corinthians, palco do duelo do Timão contra o Flamengo pela 25ª rodada do Brasileirão - Valentin Furlan/UOL
do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

28/09/2025 17h47

O gramado da Neo Química Arena, palco do jogo deste domingo entre Corinthians e Flamengo, já não apresenta as marcas deixadas pelo São Paulo Game, partida da NFL disputada no local.

Nos 'trinques'

A grama do estádio corintiano foi protagonista da classificação do clube às semifinais da Copa do Brasil, sobre o Athletico-PR, no último dia 10, quando ainda exibia resquícios do jogo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, realizado em 6 de setembro.

Como o UOL mostrou, a expectativa do Corinthians era de que o gramado estivesse em melhores condições visuais para o jogo contra o Flamengo. Por se tratar apenas de tinta utilizada para disfarçar as marcas, a qualidade do campo não foi afetada.

A estratégia foi simples: permitir que a grama crescesse com a cor natural e aparar gradualmente a parte pintada.

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo, pela 25ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro quer manter-se na liderança, enquanto os paulistas, no 12º lugar, buscam se aproximar da primeira metade da tabela.

