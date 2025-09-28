Gómez nega ter jogado "no sacrifício" e critica gramado da Fonte Nova após derrota do Palmeiras

O Palmeiras foi derrotado pelo Bahia, na tarde deste domingo, por 1 a 0, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez criticou as condições do gramado da Arena Fonte Nova, mas reconheceu que a situação foi ruim para ambas as equipes. O jogador, que era dúvida para a partida, negou ter jogado "no sacrifício".

Gómez não jogou no sacrifício

Gustavo Gómez sofreu uma pancada no olho direito e era dúvida para o jogo. Na última atividade antes do jogo, treinou com restrições, mas foi liberado pelo Departamento Médico e jogou os 90 minutos.

"Não joguei no sacrifício, joguei porque o Departamento Médico deixou, está tudo bem. Agora é descansar e tentar somar mais três pontos em casa", revelou Gómez ao Premiere.

Capitão do Palmeiras critica gramado

O Bahia fez o único gol do jogo aos 32 minutos do segundo tempo. Ademir aproveitou o contra-ataque e estufou a rede de Weverton, encerrando a sequência de 11 jogos sem perder do Palmeiras. Gómez fez uma breve análise do jogo e criticou as condições do gramado da Arena Fonte Nova.

"Acho que foi um jogo equilibrado. Fizemos o que podíamos fazer. É muito difícil jogar em um campo assim. Preferimos jogar no campo sintético do que em um campo assim, mas faz parte. Tenho certeza de que os jogadores do Bahia também preferiam jogar em um gramado melhor, mas é o que tem. Tomamos um gol de contra-ataque", disse ao Premiere.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

Com a derrota, o Palmeiras desperdiçou a chance de assumir a liderança do Brasileirão. Mais tarde, o Flamengo enfrenta o Corinthians e pode aumentar a distância na ponta. O Verdão permanece, portanto, em terceiro lugar, com 49 pontos.

Próximo jogo

Jogo: Palmeiras x Vasco



Competição: Campeonato Brasileiro (26ª rodada)



Data e horário: 1° de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)