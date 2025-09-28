Gómez critica gramado após derrota para o Bahia: 'Preferimos o sintético'

Após o Palmeiras perder a chance de assumir a liderança do Brasileirão ao ser derrotado para o Bahia, o capitão Gustavo Gómez criticou o estado do gramado da Arena Fonte Nova, palco do duelo.

Foi um jogo equilibrado, fizemos o que podíamos fazer porque é muito difícil jogar num campo assim. Preferimos jogar no sintético do que num campo assim. Mas faz parte, tenho certeza que os jogadores do Bahia também iam preferir jogar num campo melhor, só que é o que tem.

Gustavo Gómez, ao Premiere

O que aconteceu

O gramado da Arena Fonte Nova precisou passar por um processo de manutenção, fazendo com que a coloração do campo ficasse mais escura para a partida de hoje.

Caso vencesse, o Palmeiras poderia assumir a liderança da tabela. Agora, o Flamengo pode abrir distância caso vença o Corinthians.

Gustavo Gómez também comentou sobre a lesão que sofreu no olho na partida contra o River Plate, na quarta-feira. "Eu não joguei no sacrifício, joguei porque o departamento médico deixou, está tudo bem. Faz parte, agora temos que descansar e tentar somar três pontos em casa".

Gustavo Gómez sofreu lesão no olho contra o River Plate Imagem: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

O Palmeiras estava há 11 jogos sem perder no Brasileirão. A última derrota no torneio havia sido antes do Mundial de Clubes, contra o Cruzeiro.

O Verdão tentará se recuperar contra o Vasco, na próxima quarta-feira. O confronto será no Allianz Parque, pela 26ª rodada.