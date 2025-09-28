Topo

Esporte

Gómez critica gramado após derrota para o Bahia: 'Preferimos o sintético'

do UOL

Colaboração para o UOL

28/09/2025 18h33

Após o Palmeiras perder a chance de assumir a liderança do Brasileirão ao ser derrotado para o Bahia, o capitão Gustavo Gómez criticou o estado do gramado da Arena Fonte Nova, palco do duelo.

Foi um jogo equilibrado, fizemos o que podíamos fazer porque é muito difícil jogar num campo assim. Preferimos jogar no sintético do que num campo assim. Mas faz parte, tenho certeza que os jogadores do Bahia também iam preferir jogar num campo melhor, só que é o que tem.
Gustavo Gómez, ao Premiere

O que aconteceu

O gramado da Arena Fonte Nova precisou passar por um processo de manutenção, fazendo com que a coloração do campo ficasse mais escura para a partida de hoje.

Relacionadas

Bahia breca dupla Flaco-Roque, vence e não deixa Palmeiras assumir a ponta

Palmeiras perde seis pontos para o Bahia e título pode acabar no confronto

Varada de Ademir derrota o Palmeiras na Fonte Nova

Caso vencesse, o Palmeiras poderia assumir a liderança da tabela. Agora, o Flamengo pode abrir distância caso vença o Corinthians.

Gustavo Gómez também comentou sobre a lesão que sofreu no olho na partida contra o River Plate, na quarta-feira. "Eu não joguei no sacrifício, joguei porque o departamento médico deixou, está tudo bem. Faz parte, agora temos que descansar e tentar somar três pontos em casa".

Gustavo Gómez sofreu lesão no olho contra o River Plate - Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon - Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon
Gustavo Gómez sofreu lesão no olho contra o River Plate
Imagem: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

O Palmeiras estava há 11 jogos sem perder no Brasileirão. A última derrota no torneio havia sido antes do Mundial de Clubes, contra o Cruzeiro.

O Verdão tentará se recuperar contra o Vasco, na próxima quarta-feira. O confronto será no Allianz Parque, pela 26ª rodada.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Abel culpa gramado da Fonte Nova por lesões no Palmeiras e critica: "Deveria ser inadmissível"

Transmissão ao vivo de Corinthians x Flamengo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Zubeldía elogia herança de Renato Gaúcho no Flu e defende o vaiado Soteldo

Cauan Barros será desfalque do Vasco para enfrentar o Palmeiras

Filhos de Wanderley e Popó e Werdum: quem participou da briga pós-luta

Marlon Freitas admite atuação ruim do Botafogo em clássico e projeta "corrigir erros"

Novorizontino empata em casa com o Vila Nova-GO e desperdiça chance de voltar ao G-4 da Série B

Gómez critica gramado após derrota para o Bahia: 'Preferimos o sintético'

Presidente do Santos acredita em retorno de Neymar antes do fim do Brasileiro

Novorizontino empata com o Vila Nova e deixa o G4 da Série B do Brasileiro

Lanterna, Paysandu repete feito, quebra jejum e derrota o líder Criciúma pela Série B