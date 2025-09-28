Gabriel Magalhães marca no fim, Arsenal vira sobre o Newcastle e se aproxima do líder Liverpool

O Arsenal viajou a Newcastle disposto a retomar a vice-liderança da Premier League e reduzir a vantagem do Liverpool, que vinha de derrota para o Crystal Palace, para dois pontos. O time londrino atingiu o objetivo às duras penas, com gol decisivo do brasileiro Gabriel Magalhães aos 50 minutos do segundo tempo, assegurando a virada por 2 a 1, no estádio St. James Park, sobre a equipe dos brasileiros Bruno Guimarães e Joelinton.

Com o resultado positivo, o time do técnico Mikel Arteta alcançou 13 pontos, retomou a segunda posição e se aproximou do atual campeão, o Liverpool, que lidera com 15. Algoz do time vermelho no sábado, o Crystal Palace é o terceiro colocado, com 12.

A equipe londrina apresentou maior volume de jogo durante os 90 minutos, pressionou em busca do gol, carimbou a trave com Trossard e teve uma marcação de pênalti anulada pela arbitragem após revisão do VAR. Quando finalizou a gol, o time de Londres parou nas boas defesas do goleiro Pope.

O castigo veio aos 34 minutos do primeiro tempo, quando Woltemade ganhou de Gabriel Magalhães na bola aérea e cabeceou para a rede do goleiro Raya - o brasileiro reclamou de falta na jogada, sem sucesso. Em desvantagem, o Arsenal continuou no ataque no segundo tempo, mas pecava na falta de pontaria de seus atacantes.

Arteta acionou Gabriel Martinelli, já na reta final da partida, contando com um gol salvador do brasileiro, como no empate com o Manchester City, mas foi outro jogador que saiu do banco, Merino, aos 39 minutos, que aproveitou o cruzamento da esquerda e desviou de cabeça para, enfim, superar Pope e igualar o placar.

Nos acréscimos, a partida ficou aberta. O Newcastle pediu pênalti após Gabriel Magalhães tocar a bola com o braço em um corte. Os visitantes pressionaram e chegaram ao triunfo em outra jogada pelo alto, em cabeceio do zagueiro brasileiro após um cruzamento fechado, garantindo a dramática vitória da equipe londrina.

ENFIM, A VITÓRIA

Uma das sensações do futebol inglês na última temporada, o Aston Villa conquistou sua primeira vitória na atual edição da Premier League. A equipe comandada por Unai Emery saiu atrás do Fulham, em pleno Villa Park, em Birmingham, mas buscou a virada e venceu por 3 a 1, neste domingo, alcançando os seis pontos na tabela.

O Fulham abriu o placar logo no início do jogo, com Raúl Jiménez, mas os donos da casa buscaram o empate ainda no primeiro tempo, com Watkins, por cobertura sobre o goleiro Leno. McGinn e Buendía viraram o placar, já na etapa final, em um intervalo de dois minutos e deram números finais ao jogo.

A vitória deu alívio para o técnico Unai Emery após um início difícil. Na temporada passada, o espanhol conduziu o Aston Villa às quartas de final da Champions League, após longa ausência na competição, às semifinais da Copa da Inglaterra, além do sexto lugar na Premier League.