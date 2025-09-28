Topo

Fluminense x Botafogo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Maracanã recebe o clássico do fim de semana Imagem: Alexandre Araújo / UOL
28/09/2025 05h30

Fluminense e Botafogo entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta para —RJ, RS, SC, ES, GO, MS, MT, TO, CE, MA, PB, PI, RN, AC, AP, AM, RO, RR, DF, Santarém (PA), e as cidades mineiras de Araxá, Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Fluminense vem de uma vitória no último compromisso pelo Brasileirão. Fora de casa, o Tricolor superou o Vitória por 1 a 0.

Queda na Sul-Americana selou a saída de Renato Gaúcho. O Fluminense foi superado pelo Lanús, e Luis Zubeldía foi o escolhido para comandar a equipe na sequência do ano.

O Botafogo vem de dois jogos de invencibilidade. O Alvinegro empatou em 1 a 1 com o Grêmio, fora de casa, em jogo adiado da 16ª rodada no meio de semana.

Fluminense x Botafogo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 28 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: TV Globo (TV aberta para --RJ, RS, SC, ES, GO, MS, MT, TO, CE, MA, PB, PI, RN, AC, AP, AM, RO, RR, DF, Santarém (PA), e as cidades mineiras de Araxá, Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia) e Premiere (pay-per-view)

