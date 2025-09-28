Fluminense vence Botafogo na estreia de Zubeldía e quebra jejum no clássico

Luís Zubeldía começou bem a caminhada como técnico do Fluminense. Na estreia do argentino, vitória tricolor por 2 a 0 no clássico contra o Botafogo, hoje, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão.

Cano e Lima fizeram os gols da vitória tricolor. O primeiro, mostrou ser uma escolha acertada para o time titular. O segundo foi o autor do gol dez minutos após entrar em campo.

É o fim de uma série de oito vitórias consecutivas do Botafogo sobre o Fluminense que começou em junho de 2022.

O resultado e o desempenho mostram uma reação do Fluminense após o pedido de demissão feito por Renato Gaúcho, depois da eliminação na Sul-Americana.

O Flu chegou a 34 pontos, em oitavo no Brasileirão.

O Botafogo está acima, em quinto, com 40 pontos, mas também vive um período de irregularidade — sobretudo por causa dos desfalques.

Na próxima rodada, o Fluminense visita o Sport, na Ilha do Retiro, quarta-feira, às 19h. No mesmo dia, o Botafogo recebe o Bahia, no Nilton Santos, mas às 21h30.

Cano e Flu letais

Zubeldía manteve basicamente a mesma estrutura do time de Renato Gaúcho. Mas Everaldo foi para o banco.

No Botafogo, Davide Ancelotti continuou cheio de desfalques. Cuiabano até foi titular na ponta-esquerda. E sem Barboza, suspenso, veio a estreia do zagueiro Gabriel, que veio do Volta Redonda.

O primeiro tempo foi movimentado, com o Fluminense tomando as rédeas do jogo. Só que em termos de chances, o tricolor teve produção mais escassa.

Mas isso não o impediu de ir para o intervalo com 1 a 0 a favor. O motivo? Germán Cano.

A tabela do Fluminense pela esquerda com Renê, Hércules e Acosta deixou a defesa do Botafogo atordoada. E com a bola viajando pelo alto, a defesa não se entendeu. Cano apareceu e cabeceou para o gol: 1 a 0.

Do que o Flu escapou

O Botafogo teve pelo menos três chances claras no primeiro tempo:

Um chutaço de Newton de fora da área que explodiu no travessão de um inerte Fábio.

Uma bola rápida na área do Flu terminou com cruzamento rasteiro de Vitinho para Savarino. O desvio em Freytes foi providencial.

Chris Ramos deu casquinha pelo alto e a bola sobrou na área para Vitinho. Fábio saiu e salvou o Flu.

Como o Botafogo tentou reagir

Depois de tomar um susto e ver Leo Linck fazer uma defesaça em chute de Serna, Davide Ancelotti mexeu na estrutura ofensiva do Botafogo.

Lançou Matheus Martins, Arthur Cabral e Artur. Sobrou para Marçal — Cuiabano voltou para a lateral —, Ramos e Savarino. O Botafogo ganhou território e passou a pressionar.

Zubeldía respondeu tirando Cano, o autor do gol, e Samuel Xavier. Recorreu a Guga e Everando justamente para reequilibrar os duelos físicos no seu lado direito da defesa e dar mais fôlego para contra-ataques.

Soteldo entrou vaiado

Mas na mexida seguinte, Zubeldía sentiu de perto o resquício do rancor da torcida como herança dos tempos de Renato. Quando chamou Soteldo para entrar, a galera tricolor já vaiou. A vaia se repetiu quando o venezuelano efetivamente entrou em campo no lugar de Canobbio, aos 35 minutos do segundo tempo.

Explica-se: a torcida já criou birra porque o Flu nunca venceu um jogo com Soteldo em campo. Eram 13 partidas até o clássico. E o jogo que teve vitória foi "porque", na cabeça do torcedor, Soteldo saiu machucado ainda no primeiro tempo, contra o Internacional.

Dedo do técnico

Desta vez, a sina caiu por terra. Quem fez o gol? Lima, que entrou ao mesmo tempo que Soteldo. Zubeldía, então, foi bem na escolha por Cano de início e ainda viu o resultado quase imediato da troca que fez.

Vitória importante para começar bem a caminhada no tricolor (carioca).

Ficha técnica

Fluminense 2 x 0 Botafogo

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data/Hora: 28/8/2025, às 16h

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistentes: Danilo Simon Maniz (Fifa-SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Cartões amarelos: Lucho Acosta (FLU); Santi Rodrígue, Matheus Martins (BOT)

Gols: Cano, 32'/1ºT (1-0); Lima, 43'/2ºT (2-0)

Público/Renda: 15.781 pagantes /R$ 942.703,50

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva (Ignácio), Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta (Lima); Canobbio (Soteldo), Kevin Serna e Cano (Everaldo). Técnico: Luís Zubeldía

Botafogo: Léo Linck, Vitinho (Mateo Ponte), Gabriel, David Ricardo e Marçal (Matheus Martins); Newton, Marlon Freitas, Santi Rodríguez (Kadir), Savarino (Artur) e Cuiabano; Chris Ramos (Arthur Cabral). Técnico: Davide Ancelotti.