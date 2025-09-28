Topo

Fluminense faz série de provocações ao Botafogo após vitória em clássico: "Respeita teu pai"

28/09/2025 19h13

O Fluminense não se contentou apenas em vencer o Botafogo por 2 a 0, no último domingo, no Maracanã. Depois do triunfo com gols de Germán Cano e Lima, o Tricolor transformou a rivalidade em festa nas redes sociais, aproveitando a vantagem histórica no Clássico Vovô para provocar o adversário.

No X (antigo Twitter), o clube não poupou ironia. Logo após o apito final, publicou: "Filho, respieta teu pai!" e "Deu a Lógica. Vence o Fluminense! Vitória do pai deles!". A sequência de mensagens reforçava o tom de superioridade no confronto.


As provocações ganharam ainda mais força quando o perfil oficial compartilhou: "¿Como se llama? Barrio? Si, profe. Barrio", fazendo referência à Zubeldía, estreante, falando sobre o bairro de Botafogo. Outra postagem, com o bordão "Papai ama", destacou uma imagem com o retrospecto do clássico: 144 vitórias tricolores contra 133 do Glorioso.

O clube ainda lembrou os "120 anos de hegemonia" sobre o rival, em referência ao histórico de confrontos diretos. Para os tricolores, o resultado foi mais um capítulo da tradicional escrita que coloca o Fluminense em vantagem sobre o Botafogo.

Dentro de campo, a vitória teve peso especial: foi a estreia de Luis Zubeldía no comando do Flu. O time chegou a 34 pontos no Brasileirão, mantendo-se no meio da tabela, enquanto o Botafogo estacionou nos 40 e desperdiçou a chance de entrar no G-4.

Se para o Tricolor o triunfo foi motivo de celebração e zoação, para o Alvinegro restou digerir mais uma derrota em um clássico que reforça a narrativa repetida à exaustão pelos tricolores: no Clássico Vovô, o Botafogo segue sendo o "filho" do Fluminense.

Próximos compromissos

O Fluminense encara o Sport na quarta-feira, às 19h, na Ilha do Retiro. Já o Botafogo recebe o Bahia no Nilton Santos, às 21h30 do mesmo dia.

