Fluminense estreia Luis Zubeldía em clássico contra o Botafogo no Brasileirão

28/09/2025 06h30

O Campeonato Brasileiro contará com mais um clássico estadual neste domingo, às 16h, quando Fluminense e Botafogo se enfrentam no Maracanã, no Rio, pela 25ª rodada. A dupla está na parte de cima da tabela e de olho no G-4 e G-6, que garantem vagas na Copa Libertadores de 2026.

Depois de três jogos sem vencer no Brasileirão, o Fluminense bateu o Vitória no último sábado, por 1 a 0, e alcançou 31 pontos. Embora ainda distante do G-6, o time tricolor tem dois jogos atrasados, contra Ceará e Mirassol.

Antes disso, o Fluminense tinha eliminado o Bahia e avançado às semifinais da Copa do Brasil, em que pega o Vasco em dezembro. Entretanto, no meio de semana foi eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana para o Lanús, da Argentina.

Irritado com "gênios da internet" e esgotado, Renato Gaúcho comunicou sua demissão após a coletiva. O clube tentou fazer com que o técnico recuasse da decisão, mas sem sucesso. Sem tempo a perder, a diretoria anunciou o argentino Luis Zubeldía, ex-São Paulo, que desembarcou no Rio no início de sexta-feira e já foi regularizado.

Para seu primeiro jogo, o treinador não deve fazer muitas mudanças. O zagueiro Igor Rabello, expulso contra o Vitória, cumpre suspensão. Ganso segue lesionado e Cano briga por posição com Everaldo no ataque.

Zubeldía comemorou o acerto com o Fluminense. "Muito feliz. Agradeço ao presidente e a toda comissão. Estamos aqui para cumprir os objetivos da equipe. É um prazer voltar a comandar o Germán Cano também. Fui o treinador quando era reserva no Lanús e nas categorias de base", disse.

O Botafogo está há três jogos invicto no Brasileirão: empatou com o Mirassol, por 3 a 3, venceu o Atlético-MG, por 1 a 0, e empatou com o Grêmio, por 1 a 1. O time, que não tem mais jogos atrasados, tem 40 pontos, perto do G-4. Os alvinegros buscam recuperar de vez a confiança após a eliminação nos pênaltis para o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil.

O técnico Davide Ancelotti terá retornos importantes do lateral-esquerdo Marçal, dos meias Santi Rodríguez e Montoro e do atacante Chris Ramos. O quarteto foi desfalque diante do Grêmio por suspensão. Por outro lado, não terá os zagueiros Kaio Pantaleão e Alexander Barboza. Assim, o setor deve ser formado por David Ricardo e Gabriel Bahia, embora Marçal possa jogar improvisado.

No departamento médico, encontram-se o goleiro Neto, o zagueiro Bastos, os volantes Allan e Danilo, os meias Savarino, Joaquín Correa e Barrera e os atacantes Mastriani e Nathan Fernandes.

Davide pediu mais organização e criatividade para o time ter mais consistência. "A verdade é que nós não temos continuidade nos resultados, mas temos que começar a ter mais continuidade na organização. No último jogo, tivemos uma boa organização defensiva, mas faltou um pouco mais de criatividade no ataque", alertou.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X BOTAFOGO

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Everaldo (Germán Cano) e Kevin Serna. Técnico: Luis Zubeldía.

BOTAFOGO - Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Gabriel Bahia e Alex Telles; Marlon Freitas, Newton, Montoro e Matheus Martins; Santiago Rodríguez e Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

