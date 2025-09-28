Topo

Flávia Saraiva leva ouro na trave em etapa da World Challenge Cup

Brasil, de Flávia Saraiva, conquistou cinco medalhas na etapa de Szombathely, na Hungria, da World Challenge Cup de ginástica artística - Divulgação/CBGinástica
Brasil, de Flávia Saraiva, conquistou cinco medalhas na etapa de Szombathely, na Hungria, da World Challenge Cup de ginástica artística Imagem: Divulgação/CBGinástica

Szombathely, Hungria

28/09/2025 16h21

A medalhista olímpica Flávia Saraiva conquistou neste domingo a medalha de ouro na trave da etapa de Szombathely, na Hungria, da World Challenge Cup de ginástica artística. A brasileira confirmou o favoritismo e venceu com 13.800, superando a espanhola Alba Petisco (13.250) e a húngara Gréta Mayer (13.100). O Brasil conquistou outros três pódios no último dia da competição.

Bronze por equipes nos Jogos de Paris-2024, a ginasta de 25 anos já havia sido a melhor na fase classificatória e subiu ao pódio na trave em uma etapa do circuito internacional pela terceira temporada seguida. No ano passado, a atleta de 1,48m foi vice-campeã na etapa turca, em Antália, da Challenge Cup e em 2023 conquistou a medalha de bronze em Paris.

Além do título de Flávia Saraiva, o Brasil foi ao pódio com outros três atletas neste domingo. Júlia Soares foi prata no solo com 12.550 ao lado de Júlia Coutinho, que conquistou o bronze com 12.250. A campeã foi a romena Denisa Golgota, com 12.750. Já Caio Souza levou a prata nas barras paralelas com 14.150 pontos (0.1 atrás do turco Ferhat Arican, que ficou com o ouro). No sábado, Ana Luiza Lima, de 20 anos, conquistou sua primeira medalha no circuito internacional ao ficar na terceira posição das barras assimétricas.

A competição na Hungria foi o último evento internacional antes do Mundial de ginástica artística marcado para Jacarta, na Indonésia, entre os dias 19 e 25 de outubro, e serviu de observação para a comissão técnica formar a delegação brasileira para o Mundial.

