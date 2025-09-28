Flamengo usa Corinthians de exemplo negativo para ter cautela com estádio

O Flamengo enfrenta o Corinthians hoje, às 20h30, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena (SP), estádio utilizado pelo presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, como um exemplo negativo para justificar a cautela que tem adotado com o tão aguardado projeto da casa própria rubro-negra.

'O que aconteceu de lá para cá?'

A declaração foi dada durante o período em que o Flamengo estava nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. Na ocasião, Bap foi questionado se a premiação milionária da competição da Fifa seria utilizada para financiar o projeto do estádio.

O dirigente rechaçou a possibilidade, frisou que não irá agir com emoção no assunto e nem comprometer as finanças do clube e o desempenho esportivo, complementando:

Vamos pegar o caso do Corinthians. Em 2012, foi campeão da Libertadores e do Mundial. Meus amigos corintianos diziam: 'Daqui a dois anos vamos ter o estádio e vocês vão ver o que vai acontecer'. E o que aconteceu de lá para cá do ponto de vista esportivo? Aprender com a experiencia da gente é prova de inteligência, aprender com a dos outros é prova de sabedoria.

Bap durante o Mundial de Clubes, em junho

Fla pretende economizar dinheiro por estádio

Colunista do UOL, Rodrigo Mattos revelou que o Flamengo pretende economizar recursos para investir no projeto do estádio, sem a necessidade de se abrir uma empresa ou conta separada.

Tal estratégia foi dita pela consultoria da FGV como a mais vantajosa. Os estudos foram mostrados pelo Flamengo na última reunião do Conselho Deliberativo.

Com as revisões do projeto, o custo total previsto para o estádio de 72 mil lugares na região do Gasômetro, no Centro (RJ), é de R$ 2,2 bilhões. Esse valor será reajustado durante os anos pelo INCC (índice de construção civil), mas os aportes também são corrigidos.

Pelo trabalho da FGV, há a previsão de o Flamengo acumular R$ 1,52 bilhão em um prazo de 10 anos e meio. Esse dinheiro seria composto por R$ 1,311 bilhão de aportes do clube e o restante de rendimentos sobre esse montante.

Assim, o processo de juntar dinheiro duraria até o prazo mínimo para conclusão da obra, em junho de 2036. Esse período foi estendido em sete anos por questões como deslocamento da empresa de gás Naturgy e a descontaminação do terreno.

Vaquinha para quitar Neo Química Arena trava

A vaquinha criada para ajudar o Corinthians a quitar a Neo Química Arena tem caminhado devagar nos últimos meses. Ela está "estacionada" na marca dos quase R$ 41 milhões desde abril.

A campanha foi criada há dez meses para pagar a dívida de R$ 700 milhões que o clube tem com a Caixa Econômica Federal por financiar a construção do estádio, mas com o ritmo desacelerado das doações, o Corinthians partiu para uma tentativa de renegociação com o banco para diminuir as taxas de juros.

Flamengo reencontra 'exs' na Neo Química Arena

Dentro de campo, o Flamengo reencontrará "exs" defendendo as cores do Corinthians. A começar pelo técnico Dorival Júnior, campeão da Libertadores e da Copa do do Brasil de 2022 pelo Rubro-Negro.

Já entre os jogadores são quatro que passaram pelo Ninho do Urubu: o goleiro Hugo Souza, o lateral-direito Matheuzinho, o zagueiro Gustavo Henrique e o meia-atacante Vitinho.

Hugo Souza e Matheuzinho, inclusive, são crias da base rubro-negra. Já Gustavo Henrique atuou entre 2020 e 2022, e Vitinho entre 2018 e 2022.