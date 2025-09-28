Flamengo é premiado por 'rodada perfeita' e aumenta chances de título no Brasileirão

O Flamengo teve uma 25ª rodada 'perfeita' no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time rubro-negro viu o Corinthians ser melhor, mas conseguiu vencer o rival paulista na Neo Química Arena, de virada, por 2 a 1. O resultado faz os comandados de Filipe Luís abrir 4 pontos de vantagem para o Cruzeiro, vice-líder.

A vantagem do Flamengo não poderia vir em melhor momento. Os dois times que mais ameaçam a liderança carioca - Cruzeiro e Palmeiras - perderam seus compromissos na 25ª rodada. No sábado, os mineiros caíram para o Vasco por 2 a 0, no Rio. No domingo, na Arena Fonte Nova, o clube alviverde foi derrotado pelo Bahia. Para fechar com chave de ouro, o Flamengo derrotou o Corinthians em Itaquera.

Com os resultados, o Cruzeiro estaciona nos 50 pontos, e o Palmeiras nos 49. O Flamengo (que soma 54) encara justamente o rival celeste na próxima rodada e, em caso de triunfo no Maracanã no meio de semana, os 4 pontos de vantagem podem se tornar 7. O Palmeiras vai receber o Vasco no Allianz Parque um dia antes, na quarta-feira (1º).

A vitória sobre o Corinthians faz o torcedor flamenguista acreditar ainda mais no título do Brasileirão, que não vem desde 2020. Segundo cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (Ufmg), o Flamengo fecha a 25ª rodada com 43% de chances de levantar a taça no final da temporada.

Ainda de acordo com a Ufmg, o Palmeiras tem 35,7% de chances. O Cruzeiro, apesar de vice-líder, tem 18,9% de probabilidade. O título deve ficar entre esses três clubes. O Mirassol aparece como 4º candidato, mas com uma chance mínima de apenas 1,6%.

REBAIXAMENTO

Se de um lado os times brigam por cada ponto percentual para se aproximar da taça, na parte de baixo da tabela a ideia é justamente o contrário. O lanterna Sport está praticamente rebaixado, com 95,8% de chances de jogar a Série B em 2026.

O Vitória tem 80,9% de possibilidades de cair, enquanto o Fortaleza tem 73,7% e o Juventude soma 67%. Ainda com percentual baixo, mas preocupante, o Inter tem 17,3% de rebaixamento, o Santos 17,1%, o Ceará 12,8% e o Corinthians 10,3%.