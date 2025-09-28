Flamengo derrota o Corinthians de virada e dispara na liderança do Brasileirão

Fortaleza em muitos momentos, a Neo Química Arena não tem sido mais palco de vitórias do Corinthians no Brasileirão. O time chegou ao sétimo jogo seguido sem ganhar em seu estádio ao levar a virada do Flamengo na noite deste domingo. Os cariocas marcaram no fim, conquistaram a vitória por 2 a 1 e dispararam na liderança do Brasileirão.

Inconsistente no jogo, o Corinthians dominou a primeira etapa e os minutos iniciais do segundo tempo. Abriu o placar com golaço de Yuri Alberto, mas nada mais fez depois e foi dominado pelo líder do torneio, que abriu vantagem em relação a Cruzeiro e Flamengo, seus principais perseguidores, com a vitória em Itaquera.

São 54 pontos para o Flamengo, que se beneficiou das derrotas de Cruzeiro e Palmeiras para ter a rodada perfeita e abrir vantagem na liderança. Agora tem quatro pontos a mais que o rival mineiro e cinco em relação ao adversário paulista, segundo e terceiro colocados, respectivamente. O Corinthians tem 29 pontos e está mais perto da zona de rebaixamento do que dos primeiros colocados. Faz um campeonato irregular e não consegue estar no pelotão da frente.

O Corinthians fez algo difícil: encurralar o Flamengo. No início do jogo, os anfitriões foram superiores e não deixaram o poderoso rival carioca jogar. O problema é que erros de Yuri Alberto impediram que o time alvinegro abrisse o placar.

O camisa 9 deu uma cavadinha horrorosa na cobrança de pênalti que Léo Pereira cometeu em Breno Bidon. Rossi defendeu agachado e provocou o centroavante corintiano, que lamentou seu erro. Ele ainda desperdiçou outras duas chances.

Parecia que seria uma noite para o artilheiro corintiano esquecer. Mas Yuri Alberto se reergueu e, depois de tantos equívocos, acertou. E em grande estilo. O atacante deixou Léo Ortiz para trás com lindo drible, arrancou e finalizou de canhota, cruzado. Nada pôde fazer desta vez o goleiro Rossi, que viu o camisa 9 comemorar efusivamente.

Mas faltou consistência ao Corinthians e o Flamengo, dono do melhor ataque do campeonato, pôs a bola no chão e insistiu até empatar rapidamente com Arrascaeta. Aos nove, o uruguaio vice-artilheiro do Brasileirão não precisou de muito espaço para, de dentro da área, acertar chute de canhota no canto esquerdo de Hugo Souza.

Seguiu bom o jogo, com alternativas e possibilidades para os dois lados. Mais para o Flamengo, dada a qualidade do seu elenco, o mais caro e qualificado do continente. Liderado por Arrascaeta, o time carioca passou a dominar o confronto e criou para virar.

A virada foi consumada com Luiz Araújo, que saiu do banco no fim, evidenciando a força e qualidade do elenco rubro-negro.

Na próxima rodada, o Corinthians visita o Inter em Porto Alegre, às 19h30 da quarta-feira. O Flamengo enfrenta o Cruzeiro no duelo entre líder e vice-líder quinta, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 2 FLAMENGO

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro (Cacá), Gustavo Henrique e Matheus Bid; Raniele, José Martínez (Angileri), Maycon (Ryan) e Breno Bidon (Vitinho); Gui Negão (Talles Magno) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Viña (Alex Sandro); De La Cruz (Jorginho), Saúl e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino (Luiz Araújo) e Bruno Henrique (Plata). Técnico: Filipe Luís.

GOLS - Yuri Alberto, a um, e Arrascaeta, aos 9, e Luiz Araújo, aos 41 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO);

CARTÕES AMARELOS - Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Alex Sandro, Yuri Alberto, Danilo, Jorginho, Saúl.

PÚBLICO - 40.629 torcedores.

RENDA - R$ 3.003.306,00.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).