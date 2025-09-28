Filhos de Wanderley e Popó e Werdum: quem participou da briga pós-luta

A luta mais esperada da noite no Spaten FIght 2, entre Popó e Wanderlei Silva, terminou em confusão generalizada.

O que aconteceu

A briga começou logo após Wanderlei Silva ser desclassificado por dar três cabeçadas em Popó. As equipes dos dois lutadores se envolveram na briga, que acabou com Wanderlei sendo nocauteado pelo filho de Popó.

Quem participou da briga pós-luta

Rafael Freitas

Rafael Freitas, filho de Popó, acerta soco que nocauteia Wandelei Silva em confusão no Spaten Fight Night Imagem: Reprodução / Globo

Um dos filhos de Popó, Rafael entrou no ringue assim que a confusão começou e deu um golpe pelas costas de Wanderlei. Depois, acabou nocauteando o lutador.

Werdum

Imagem: Natássia del Fischer

Integrante da equipe de Wanderlei, a lenda do UFC deu golpes em membros do staff de Popó durante a confusão.

André Dida

Ex-lutador de MMA, o treinador de Wanderlei Silva deu uma sequência de socos em Popó, que acabou indo para as cordas.

Thor Silva

Thor Silva e seu pai, Wanderlei Silva, em competição de jiu-jitsu Imagem: Divulgação/Instagram

O lutador e filho de Wanderlei Silva estava no ringue no início da briga e chegou a segurar Rafael Freitas após o primeiro golpe do filho de Popó em seu pai.