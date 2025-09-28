Topo

Esporte

Filhos de Wanderley e Popó e Werdum: quem participou da briga pós-luta

do UOL

Colaboração para o UOL

28/09/2025 18h48

A luta mais esperada da noite no Spaten FIght 2, entre Popó e Wanderlei Silva, terminou em confusão generalizada.

O que aconteceu

A briga começou logo após Wanderlei Silva ser desclassificado por dar três cabeçadas em Popó. As equipes dos dois lutadores se envolveram na briga, que acabou com Wanderlei sendo nocauteado pelo filho de Popó.

Quem participou da briga pós-luta

Rafael Freitas

Relacionadas

Wanderlei sobre briga em evento com Popó: 'Fui covardemente agredido'

Quem é Rafael Freitas, filho de Popó que nocauteou Wanderlei Silva em briga

Werdum mostra áudio de Popó pré-luta, e boxeador chama ex-atleta de desleal

Rafael Freitas, filho de Popó, acerta soco que nocauteia Wandelei Silva em confusão no Spaten Fight Night - Reprodução / Globo - Reprodução / Globo
Rafael Freitas, filho de Popó, acerta soco que nocauteia Wandelei Silva em confusão no Spaten Fight Night
Imagem: Reprodução / Globo

Um dos filhos de Popó, Rafael entrou no ringue assim que a confusão começou e deu um golpe pelas costas de Wanderlei. Depois, acabou nocauteando o lutador.

Werdum

Fabrício Werdum fará sua última apresentação no UFC neste sábado - Natássia del Fischer - Natássia del Fischer
Imagem: Natássia del Fischer

Integrante da equipe de Wanderlei, a lenda do UFC deu golpes em membros do staff de Popó durante a confusão.

André Dida

Ex-lutador de MMA, o treinador de Wanderlei Silva deu uma sequência de socos em Popó, que acabou indo para as cordas.

Thor Silva

Thor Silva e seu pai, Wanderlei Silva, em competição de jiu-jitsu - Divulgação/Instagram - Divulgação/Instagram
Thor Silva e seu pai, Wanderlei Silva, em competição de jiu-jitsu
Imagem: Divulgação/Instagram

O lutador e filho de Wanderlei Silva estava no ringue no início da briga e chegou a segurar Rafael Freitas após o primeiro golpe do filho de Popó em seu pai.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Fluminense faz série de provocações ao Botafogo após vitória em clássico: "Respeita teu pai"

Abel culpa gramado por lesões e critica: 'Deveria ser inadmissível'

Transmissão ao vivo de Corinthians x Flamengo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Zubeldía elogia herança de Renato Gaúcho no Flu e defende o vaiado Soteldo

Cauan Barros será desfalque do Vasco para enfrentar o Palmeiras

Filhos de Wanderley e Popó e Werdum: quem participou da briga pós-luta

Marlon Freitas admite atuação ruim do Botafogo em clássico e projeta "corrigir erros"

Novorizontino empata em casa com o Vila Nova-GO e desperdiça chance de voltar ao G-4 da Série B

Gómez critica gramado após derrota para o Bahia: 'Preferimos o sintético'

Presidente do Santos acredita em retorno de Neymar antes do fim do Brasileiro

Novorizontino empata com o Vila Nova e deixa o G4 da Série B do Brasileiro