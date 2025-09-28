Filho de Popó quebra o silêncio, pede desculpas a Wanderlei e alega "legítima defesa"

Desconhecido do grande público até ontem, Rafael Freitas viu sua vida mudar ao participar ativamente da briga generalizada entre as equipes de Acelino 'Popó' Freitas, seu pai, e Wanderlei Silva, no desfecho do 'Spaten Fight Night 2', no último sábado (27), em São Paulo (SP). Identificado como o homem responsável por nocautear o Hall da Fama do UFC durante a confusão, o filho do tetracampeão mundial de boxe decidiu quebrar o silêncio e se pronunciar sobre o caso.

Em entrevista ao programa 'Fantástico', da TV Globo, o filho de Popó pediu desculpas a Wanderlei Silva, mas afirmou que agiu em legítima defesa ao subir no ringue e atacar a lenda do MMA. De acordo com Rafael, que assim como Acelino culpou a equipe rival por iniciar a confusão, sua atuação no incidente só foi concretizada pela necessidade de proteger seu pai e seus irmãos.

"Quando eu percebi que começou aquela confusão generalizada, iniciando com a equipe do Wanderlei, pelo filho dele, pelo treinador André Dida, pelo (Fabrício) Werdum. Então, quando eu vi todos eles agredindo meu pai, meus irmãos, eu entrei em legítima defesa. No calor daquele momento, eu só pensei em me defender e defender a minha família. Eu quero pedir desculpas ao Wanderlei e para toda a sua família, por tudo que ele fez pelo esporte dele também. E (dizer) que não foi minha intenção", declarou Rafael.

Entenda o caso

Depois de Wanderlei Silva ser desclassificado por reincidir em golpes ilegais - cabeçadas e até uma joelhada - contra Acelino Freitas, uma confusão tomou conta do ringue do Spaten Fight Night 2, com membros das duas equipes engajando em uma pancadaria generalizada. Durante a briga, o filho de Popó, que vestia terno e veio da plateia, atacou o ex-lutador do UFC pelas costas e depois conectou um soco que o levou à lona, nocauteado. O incidente ainda continuou por mais algum tempo antes de se encerrar definitivamente.

