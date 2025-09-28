Topo

Filho de Popó alega "legítima defesa" após soco em Wanderlei Silva

28/09/2025 21h19

A confusão generalizada que marcou o Spaten Fight Night 2, no último sábado (27), em São Paulo, ganhou novos contornos com declarações e imagens envolvendo os filhos de Acelino "Popó" Freitas. Rafael Freitas, identificado em vídeos como responsável pelo soco que nocauteou Wanderlei Silva durante a briga, deu sua versão e pediu desculpas pelo episódio.

"Eu só pensei em me defender e defender a minha família. Quando percebi que começou aquela confusão generalizada, iniciada pela equipe do Wanderlei, entre seu filho, o treinador André Dida e Verdon, eu entrei em legítima defesa", afirmou Rafael, ao programa Fantástico.

Imagens divulgadas pela Rede Globo mostram Rafael Freitas subindo ao ringue durante a briga e acertando Wanderlei com dois golpes, sendo que o segundo derrubou o lutador imediatamente. Juan Freitas, irmão de Rafael, chegou a parabenizá-lo nas redes sociais, mas apagou a postagem poucos minutos depois. Rafael, por sua vez, deletou suas contas devido à repercussão.

Popó também se manifestou nas redes sociais, compartilhando uma foto em uma maca, em Salvador, com a legenda: "Agora sob os cuidados médicos após a agressão sofrida vinda por parte do treinador do Wanderlei sobre meu rosto". O tetracampeão mundial de boxe detalhou que levou um soco do treinador de Wanderlei e criticou Fabrício Werdum, ex-campeão do UFC, que participou da confusão: "O Werdum só faz m****. Covardemente, foi a equipe dele que atacou meu time".

Image: Reprodução

Por sua vez, Werdum gravou um vídeo no hospital, acompanhando Wanderlei Silva, e culpou a equipe de Popó pelo início da confusão. Segundo ele, a reação da equipe de Wanderlei foi em defesa do lutador, que acabou com o nariz quebrado após a briga.

Vitor Belfort, que inicialmente seria adversário de Wanderlei no evento, também se manifestou e afirmou que o lutador errou após a desclassificação. "Wanderlei, me desculpa, mas você fez uma coisa errada. Destruiu anos de construção de respeito nas artes marciais. Quero parabenizar Popó pela paciência diante dos golpes ilegais", disse.

