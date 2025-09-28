Ferroviária vence o Botafogo-SP e se afasta do Z4 da Série B do Brasileiro
Neste domingo, a Ferroviária venceu o Botafogo-SP por 2 a 1, no Estádio Santa Cruz, pela 29ª rodada da Série B. O time de Araraquara, assim, respira na luta para evitar o rebaixamento.
Situação na tabela
Com o resultado, a Ferroviária alcança os 36 pontos e aparece na 14ª posição - o Volta Redonda, primeiro integrante do Z4, tem 30 pontos e um jogo a menos. O Botafogo-SP, por sua vez, aparece na 18ª colocação, com 29 pontos.
? Resumo do jogo
?BOTAFOGO-SP 1 X 2 FERROVIÁRIA?
? Competição: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
?? Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto
? Data: 28 de setembro de 2025 (domingo)
? Horário: 18h30 (de Brasília)
Gols
- ? Juninho, aos 8? do 2ºT (Ferroviária)
- ? Carlão, aos 14? do 2ºT (Ferroviária)
- ? Guilherme Queiroz, aos 25? do 2ºT (Botafogo-SP)
Como foi o jogo
A Ferroviária inaugurou o marcador aos oito minutos do segundo tempo. Fabrício Daniel evitou a saída da bola pela linha de fundo e cruzou rasteiro para Juninho concluir. Aos 14 minutos, Carlão ampliou a vantagem dos visitantes em cobrança de pênalti.
Guilherme Queiroz diminuiu a desvantagem do Botafogo-SP aos 25 minutos da etapa complementar. O atacante aproveitou bola mal afastada após cobrança de escanteio e chutou forte para vencer Dênis Júnior.
Próximos jogos
Botafogo-SP
- Coritiba x Botafogo-SP (30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 03/10/2025 (sexta-feira), às 21h30
- Local: Couto Pereira, em Curitiba
Ferroviária
- Ferroviária x América-MG (30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 04/10/2025 (sábado), às 20h30
- Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara