Ferroviária vence o Botafogo-SP e se afasta do Z4 da Série B do Brasileiro

28/09/2025 21h49

Neste domingo, a Ferroviária venceu o Botafogo-SP por 2 a 1, no Estádio Santa Cruz, pela 29ª rodada da Série B. O time de Araraquara, assim, respira na luta para evitar o rebaixamento.

Situação na tabela

Com o resultado, a Ferroviária alcança os 36 pontos e aparece na 14ª posição - o Volta Redonda, primeiro integrante do Z4, tem 30 pontos e um jogo a menos. O Botafogo-SP, por sua vez, aparece na 18ª colocação, com 29 pontos.

? Resumo do jogo

?BOTAFOGO-SP 1 X 2 FERROVIÁRIA?

? Competição: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

?? Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto

? Data: 28 de setembro de 2025 (domingo)

? Horário: 18h30 (de Brasília)

Gols

  • ? Juninho, aos 8? do 2ºT (Ferroviária)

  • ? Carlão, aos 14? do 2ºT (Ferroviária)

  • ? Guilherme Queiroz, aos 25? do 2ºT (Botafogo-SP)

Como foi o jogo

A Ferroviária inaugurou o marcador aos oito minutos do segundo tempo. Fabrício Daniel evitou a saída da bola pela linha de fundo e cruzou rasteiro para Juninho concluir. Aos 14 minutos, Carlão ampliou a vantagem dos visitantes em cobrança de pênalti.

Guilherme Queiroz diminuiu a desvantagem do Botafogo-SP aos 25 minutos da etapa complementar. O atacante aproveitou bola mal afastada após cobrança de escanteio e chutou forte para vencer Dênis Júnior.

Próximos jogos

Botafogo-SP

  • Coritiba x Botafogo-SP (30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 03/10/2025 (sexta-feira), às 21h30

  • Local: Couto Pereira, em Curitiba

Ferroviária

  • Ferroviária x América-MG (30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 04/10/2025 (sábado), às 20h30

  • Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

