Ferroviária bate Botafogo-SP, quebra sequência ruim e respira na Série B

A Ferroviária respira aliviada na Série B do Campeonato Brasileiro. Após uma sequência de seis jogos sem vitória na competição nacional, o time de Araraquara foi até a Arena Nicnet na noite deste domingo para encarar o Botafogo-SP, pela 29ª rodada, e em um segundo tempo quente, superou o rival por 2 a 1.

Com a vitória no clássico Bota-Ferro, a Ferroviária foi a 36 pontos e abriu seis de vantagem para o Volta Redonda, primeiro time na zona de rebaixamento. Do outro lado, o Botafogo seguiu com 29, logo atrás do time fluminense.

O clássico paulista da 29ª rodada foi de muito estudo entre os adversários na primeira etapa. A Ferroviária quase abriu o marcador aos sete, quando Medina mandou de cabeça após escanteio e Ricardinho quase alcançou a bola livre de marcação.

O Botafogo respondeu aos 26, quando Jean Victor mandou uma bomba e Dênis Júnior salvou o time visitante. Pouco depois, aos 34, foi a vez de Matheus Barbosa desviar cruzamento e o paredão da Ferroviária salvar mais uma e levar o jogo para o intervalo em empate.

Na volta para o segundo tempo, entretanto, o cenário mudou. Aos oito, Fabrício Daniel recebeu na área, tocou para o meio, Victor Souza defendeu e a bola sobrou na cabeça de Juninho, que colocou o time de Araraquara em vantagem no marcador.

O cenário ficou ainda melhor para a Ferroviária aos 12, quando após análise do VAR, a árbitra viu pênalti em Alencar. Carlão foi para a cobrança e não desperdiçou, ampliando o marcador. Entretanto, o jogo esquentou aos 25, quando Jean Victor Cruzou na área e após desvio da defesa, Guilherme Queiroz mandou para o fundo do gol, diminuindo para o Botafogo.

Nos minutos finais, o time de Ribeirão Preto ainda tentou atacar e buscar o empate, mas parando em uma defesa muito bem postada do time visitante, acabou derrotado em casa graças à Dênis Júnior, que operou um milagre em cabeçada de Léo Gamalho aos 51 e garantiu a vitória.

As equipes agora se preparam para a disputa da 30ª rodada da Série B. Na sexta-feira, o Botafogo-SP vai até o Estádio Couto Pereira para encarar o Coritiba, às 21h30. No dia seguinte, às 20h30, é a vez da Ferroviária receber o América-MG, na Arena Fonte Luminosa.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 1 X 2 FERROVIÁRIA

BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Jeferson, Ericson, Vilar e Jean Victor; Jhony Douglas (Leandro Maciel), Matheus Barbosa (Matheus Régis) e Marquinho; Robinho (Guilherme Queiróz), Léo Gamalho e Jefferson Nem.

Técnico: Allan Aal.

FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Ricardinho (Tárik), Alencar (Thiago Lopes), Netinho e Fabrício Daniel (Albano); Juninho (Maycon) e Carlão (Ronaldo). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Juninho, aos oito, Carlão, aos 14, e Guilherme Queiroz, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ericson, Ricardinho e Gustavo Medina.

ÁRBITRO - Charly Wendy Straub Deretti (SC).

PÚBLICO - 1.657 torcedores.

RENDA - R$ 36.165,00.

LOCAL - Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).