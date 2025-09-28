Evento lamenta briga generalizada após luta entre Wanderlei e Popó

A Spaten, cervejaria responsável pela organização do Spaten Fight Night, lamentou a briga generalizada que ocorreu no ringue após o confronto entre Wanderlei Silva e Acelino Popó Freitas.

O que aconteceu

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a empresa afirmou que reprova os eventos que ocorreram após o término da última luta. O anúncio reforça que o espírito esportivo e o respeito às regras devem sempre prevalecer e que a briga não representa esses princípios.

A companhia reforçou que continuará trabalhando para apoiar e elevar os valores do esporte e das artes marciais. Esta foi a segunda edição do evento esportivo realizada pela cervejaria.

Briga começou após membros das equipes discutirem dentro do ringue após a desclassificação de Wanderlei Silva. O ex-lutador de MMA acabou desacordado após ser atingido no meio do tumulto e teve o nariz quebrado.

O que Popó falou sobre a briga

Acelino 'Popó' Freitas se posicionou sobre a confusão generalizada no ringue da Spaten Fight Night, após a luta com Wanderlei Silva. Popó se desculpou com o público e criticou Fabrício Werdum, membro da equipe de Wand.

Primeiro, pedir desculpa para vocês. Eu procurei dar o meu melhor possível, praticar o que eu sempre pratiquei, que é o boxe. Infelizmente, eu tomei três cabeçadas, aqui dá para ver.

Popó, mostrando os ferimentos no rosto.

Explicando a confusão, Popó afirmou que tomou um soco do treinador de Wanderlei Silva, e se dirige ao Cachorro Louco:

Quando acabou a luta, que o árbitro desclassificou Wanderlei, o treinador dele foi para cima de mim, me deu um soco. Wand, foi entre eu e você, não tinha nada a ver com a equipe. Nossa briga foi eu e você, em cima do ringue. Se você deu cabeçada, de boa, tô nem aí.

Popó, sobre a confusão generalizada após a luta.

Na sequência, Popó detona Werdum, afirmando que o ex-lutador teve uma atitude covarde e que tomou um mata-leão de um membro da equipe de Wand:

Infelizmente, o Werdum covardemente invadiu o ringue, junto com seu filho, e foi para cima de todo mundo. Eu vi que alguém te deu um soco, estão falando que foi Iago, não tem nada a ver. Tentamos fazer uma entrega perfeita e acabo apanhando do treinador dele, outro cara tentou me dar um mata-leão, quase me apaga, depois de ter tomado cabeçada, um monte de coisa. Mas, tudo bem

Popó, criticado a equipe de Wanderlei Silva.

Popó se desculpou com os patrocinadores do evento, e seguiu atacando Werdum, afirmando que o ex-campeão do UFC 'só faz merda':

A gente não teve culpa de nada. Não sei para que merda esses caras botaram o Werdum nesse evento, esse cara só faz merda nos eventos dos outros. Werdum, tenha vergonha, cara! Se eu fosse você, tinha vergonha.Você que veio para cima de mim, tem um vídeo gravado, você em cima de mim, querendo me bater. Mas, Deus sabe o que faz.

Popó, sobre a atitude de Fabrício Werdum.

Acelino Popó Freitas voltou a usar seu perfil nas redes sociais horas depois para pedir reflexão. Ele propôs que "se levante o espírito nobre do boxe" para que prevaleça o respeito e perdão.

O veterano lutador ainda disse estar disposto a fazer as pazes com Wanderlei Silva pela preservação do boxe e ressaltou que a carreira de ambos deve ser respeitada. No entanto, ele não citou Fabrício Werdum, também lutador e membro do estafe de Wanderlei, a quem fez duras críticas ainda na madrugada de hoje.

O que disse Werdum

O ex-campeão do UFC Fabrício Werdum se pronunciou sobre a confusão generalizada após a luta entre Popó e Wanderlei Silva. Werdum, que era membro da equipe de Wand, falou em "maldade" da equipe de Popó e disse que o "Cachorro Louco" fraturou o nariz.

Do hospital São Luiz, Werdum gravou um vídeo explicando o lado da equipe de Wanderlei na confusão.

Estou aqui no hospital com o Wanderlei, depois dessa maldade que fizeram com ele. As imagens não mentem, todo mundo viu o que aconteceu. Estava eu, o Dida e o Thor, filho do Wanderlei. A gente entrou no ringue, depois que o Wanderlei foi desclassificado, e entrou não sei quantas pessoas do Popó, acho que uns 20. E só estava eu, Wanderlei, o Thor e o Dida

Fabrício Werdum sobre confusão após a luta.

O ex-lutador seguiu detalhando sua versão do ocorrido, afirmando que a equipe de Wanderlei reagiu a um ataque do estafe de Popó.

Foi uma reação nossa a um ataque deles. Eles começaram a gritar e vieram para cima, a gente estava ali entre quatro. A maldade desse cara, que eu nem sei quem é ainda. Ele deu um soco na nuca do Wanderlei, poderia ter feito uma coisa muito grave. Wanderlei está no hospital, tomou pontos nos olhos e quebrou o nariz. Ele foi muito maldoso.

Werdum, criticando o staff de Popó

Werdum seguiu seu esclarecimento criticando e responsabilizando a equipe de Popó pela confusão após a luta. O soco que apagou Wand no meio da confusão foi desferido por Rafa Freitas, um dos filhos de Popó, que entrou com cinturão do pai no início da luta.

Werdum finalizou se justificando, afirmando que agiu em legítima defesa.