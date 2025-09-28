Evangelista e Piquerez saem com dores no 1°T e viram preocupação no Palmeiras

Topo

O Palmeiras ganhou duas preocupações neste domingo logo no início do jogo contra o Bahia, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Lucas Evangelista e o lateral esquerdo Piquerez, com dores na coxa direita e no joelho direito, respectivamente, precisaram ser substituídos ainda no primeiro tempo.

Evangelista recebeu atendimento no gramado, mas foi retirado de maca sentindo dores no local. Aníbal Moreno foi o escolhido por Abel Ferreira para entrar na vaga de Evangelista. Piquerez também foi atendido no campo, mas teve que dar lugar para Jefté.

Os atletas, titulares da equipe de Abel Ferreira, serão reavaliados pelo Departamento Médico do clube.

Situação do DM do Palmeiras

O Palmeiras teve um respiro no Departamento Médico nos últimos dias e chegou a ter apenas o atacante Paulinho em tratamento. O camisa 10 se recupera de uma cirurgia na perna direita. Nos últimos dias, o lateral direito Khellven sofreu um trauma no pé e não está à disposição de Abel Ferreira.

Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras briga pela liderança do Brasileirão. A equipe paulista começou a rodada em terceiro lugar e pode assumir a liderança do torneio se vencer o Bahia. Além disso, também precisa torcer por um tropeço do Flamengo, que enfrenta o Corinthians

A sequência do Palmeiras

Depois de avançar à semifinal da Libertadores, o Palmeiras emenda uma sequência pelo Brasileirão. Após o jogo contra o Bahia, o Verdão recebe o Vasco, no Allianz Parque, às 19 horas (de Brasília), na próxima quarta-feira. No domingo seguinte, enfrenta o São Paulo, no Morumbis. Ambos os jogos são válidos pelo Campeonato Brasileiro.

