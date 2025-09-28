Topo

Escalações: Corinthians tem volta de Gui Negão; Flamengo usa time misto

Corinthians e Flamengo se enfrentam na Neo Química Arena pelo Campeonato Brasileiro - Alexandre Loureiro/AGIF
Corinthians e Flamengo se enfrentam na Neo Química Arena pelo Campeonato Brasileiro Imagem: Alexandre Loureiro/AGIF
Do UOL, no Rio de Janeiro

28/09/2025 19h48

Corinthians e Flamengo estão escalados para a partida de hoje, às 20h30, na Neo Química Arena (SP), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa terão o retorno de Gui Negão. Já o Rubro-Negro optou por escalar um time misto.

Memphis Depay novamente será desfalque no Corinthians. Existia uma esperança de que ele se recuperasse a tempo de um edema na coxa direita, mas isso não aconteceu.

Pelo lado do Flamengo, Filipe Luís trocou cinco nomes do time que se classificou na Libertadores durante a semana. Saem Varela, Alex Sandro, Jorginho, Plata e Pedro. Entram Emerson Royal, Viña, De la Cruz, Carrascal e Bruno Henrique.

Veja as escalações

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez e Maycon; Breno Bidon, Gui Negão e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Flamengo: Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; De la Cruz, Saúl e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

