Escalação do São Paulo: elenco encerra preparação para enfrentar o Ceará

A escalação do São Paulo pode contar com novidades para o duelo desta segunda-feira, com o Ceará, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o elenco encerrou a preparação para a partida sob o comando do técnico Hernán Crespo.

Recuperado de uma virose, Cédric Soares trabalhou mais uma vez normalmente e deve voltar a ser relacionado, tendo a oportunidade de integrar o time titular após desfalcar o São Paulo no duelo da última quinta-feira, com a LDU, pela Libertadores.

Lucas também treinou e deve seguir figurando no banco de reservas, dando continuidade ao seu processo de retorno aos gramados e recondicionamento físico depois de se recuperar de uma artroscopia no joelho direito.

Oscar, por sua vez, trabalhou neste domingo, mas não participou do coletivo de 11 contra 11 promovido pelo técnico Hernán Crespo para simular situações de jogo. O camisa 8 tricolor ainda sente algumas dores e tem evitado atividades de impacto.

A escalação do São Paulo para enfrentar o Ceará deve contar com: Rafael; Tolói, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Pablo Maia, Bobadilla, Alisson e Enzo Díaz; Ferreirinha e Luciano.

Ferraresi, com uma lesão no adutor esquerdo, e Marcos Antônio que também sentiu a musculatura na véspera da partida contra a LDU, devem seguir como desfalques para o jogo contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro.

Além do trabalho tático de 11 contra 11, os jogadores do São Paulo participaram de exercícios de cobranças de bolas paradas, além de um enfrentamento em campo reduzido e um treino de finalizações frontais.