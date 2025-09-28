Escalação do Santos: Alexis Duarte como titular, e Brahimi no banco contra o Bragantino

O Santos está escalado para enfrentar o Red Bull Bragantino, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Municial Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Alexis Duarte foi escalado como titular e fará sua estreia pelo Peixe. Já o reforço argelino Bilal Brahimi começa no banco de reservas.

O paraguaio entra no lugar de Adonis Frías, preservado pela comissão técnica devido à dores na panturrilha direita. Já Brahimi vinha treinando durante a semana e é opção para o segundo tempo.

Outra mudança é a entrada do jovem Souza, que substitui o lateral esquerdo Escobar, suspenso com três cartões amarelos.

O zagueiro Zé Ivaldo e o lateral direito Igor Vinícius, que cumpriram suspensão na última rodada, voltam a ser relacionados. Recuperado de lesão na panturrilha, o volante Willian Arão também retorna ao banco de reservas.

A escalação do Santos conta com: Brazão; Mayke, Alexis Duarte (Zé Ivaldo), Luan Peres e Souza; Zé Rafael, João Schmidt, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

O técnico Juan Pablo Vojvoda lida com uma vasta de lista desfalques para o duelo. Ele não conta com: Neymar (lesão no músculo reto femoral da coxa direita), Gabriel Bontempo (lesão muscular), Victor Hugo (lesão muscular), Adonis Frías (dores na panturrilha direita) e Escobar (suspenso).

O Peixe chega embalado após vencer o São Paulo no último domingo, por 1 a 0, na Vila Belmiro, e busca alcançar o quarto jogo seguido sem perder. A equipe ocupa a 16ª colocação na tabela, com 26 pontos.

Já o Bragantino, comandado por Fernando Seabra, vai a campo com: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires, Jhon Jhon e Lucas Barbosa; Laquintana e Eduardo Sasha.

O Massa Bruta vem de derrota de 2 a 1 para o Cruzeiro na última rodada e espera voltar a vencer no Brasileirão após três rodadas. O time do interior paulista ocupa a 10ª posição, com 31 pontos.