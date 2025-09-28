Topo

Esporte

Escalação do Santos: Alexis Duarte como titular, e Brahimi no banco contra o Bragantino

28/09/2025 17h39

O Santos está escalado para enfrentar o Red Bull Bragantino, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Municial Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Alexis Duarte foi escalado como titular e fará sua estreia pelo Peixe. Já o reforço argelino Bilal Brahimi começa no banco de reservas.

O paraguaio entra no lugar de Adonis Frías, preservado pela comissão técnica devido à dores na panturrilha direita. Já Brahimi vinha treinando durante a semana e é opção para o segundo tempo.

Outra mudança é a entrada do jovem Souza, que substitui o lateral esquerdo Escobar, suspenso com três cartões amarelos.

O zagueiro Zé Ivaldo e o lateral direito Igor Vinícius, que cumpriram suspensão na última rodada, voltam a ser relacionados. Recuperado de lesão na panturrilha, o volante Willian Arão também retorna ao banco de reservas.

A escalação do Santos conta com: Brazão; Mayke, Alexis Duarte (Zé Ivaldo), Luan Peres e Souza; Zé Rafael, João Schmidt, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

O técnico Juan Pablo Vojvoda lida com uma vasta de lista desfalques para o duelo. Ele não conta com: Neymar (lesão no músculo reto femoral da coxa direita), Gabriel Bontempo (lesão muscular), Victor Hugo (lesão muscular), Adonis Frías (dores na panturrilha direita) e Escobar (suspenso).

O Peixe chega embalado após vencer o São Paulo no último domingo, por 1 a 0, na Vila Belmiro, e busca alcançar o quarto jogo seguido sem perder. A equipe ocupa a 16ª colocação na tabela, com 26 pontos.

Já o Bragantino, comandado por Fernando Seabra, vai a campo com: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires, Jhon Jhon e Lucas Barbosa; Laquintana e Eduardo Sasha.

O Massa Bruta vem de derrota de 2 a 1 para o Cruzeiro na última rodada e espera voltar a vencer no Brasileirão após três rodadas. O time do interior paulista ocupa a 10ª posição, com 31 pontos.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Gómez critica gramado após derrota para o Bahia: 'Preferimos o sintético'

Lanterna, Paysandu repete feito, quebra jejum e derrota o líder Criciúma pela Série B

Martinelli vibra com fim de jejum do Fluminense em clássico e elogia Zubeldía

Gómez nega ter jogado "no sacrifício" e critica gramado da Fonte Nova após derrota do Palmeiras

Fluminense supera eliminação e bate Botafogo no Brasileirão em estreia de Luis Zubeldía

Palmeiras leva golaço do Bahia, é derrotado e perde chance de virar líder do Brasileirão

Palmeiras perde do Bahia e vê fim de série de 11 jogos no Brasileirão

Bahia breca dupla Flaco-Roque, vence e não deixa Palmeiras assumir a ponta

Cano marca, e Fluminense bate o Botafogo em estreia de Zubeldía

Wanderlei Silva se pronuncia após ser nocauteado em briga: "Fui covardemente agredido"

Em duelo de opostos, lanterna Paysandu goleia líder Criciúma na Série B