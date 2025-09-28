Em duelo de opostos, lanterna Paysandu goleia líder Criciúma na Série B

O lanterna Paysandu venceu o líder Criciúma neste domingo, por 4 a 2, em pleno Heriberto Hulse, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, encerrando um jejum de 11 jogos sem um triunfo. Reverson, Maurício Garcez (2) e Marlon balançaram as redes para o Papão. Jhonata Robert e Nicolas marcaram os gols dos carvoeiros.

A partida deste domingo foi um duelo de opostos na Segunda Divisão. De um lado, o Criciúma, que vive grande momento e briga pelo título da Série B. Do outro, o Paysandu, último colocado e que precisava reagir urgente para tentar evitar o rebaixamento para a Terceira Divisão.

Situação na tabela

Com o resultado, o Criciúma perdeu a oportunidade de se garantir como líder da Segundona por mais uma rodada e agora pode ser ultrapassado pelo Goiás, caso o time esmeraldino vença o clássico contra o Atlético-GO na próxima terça-feira, ou Coritiba, que enfrenta o Avaí no mesmo dia.

Já o Paysandu permanece na lanterna da competição, com 25 pontos, dois a menos que o Amazonas, que entrará em campo nesta segunda-feira, contra a Chapecoense, e poderá ampliar a vantagem em relação ao Papão para cinco tentos.

? Resumo do jogo

?? CRICIÚMA 2 X 4 PAYSANDU ??

? Competição: Brasileirão Série B



?? Local: estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)



? Data: 28 de setembro de 2025 (domingo)



? Horário: 16h (de Brasília)



? Cartões Amarelos: nenhum.



? Cartão Vermelho: Felipinho (Criciúma)

Gols

?? PAYSANDU

Reverson, aos 31 do 1ºT



Maurício Garcez, aos 44 do 1ºT e aos 34 do 2ºT



Marlon, aos 23 do 2ºT

?? CRICIÚMA

Jhonata Robert, aos 13 do 1ºT



Nicolas, aos 49 do 1ºT

O jogo

O Criciúma abriu o placar aos 13 minutos. Marcinho fez uma bela inversão para Felipinho, que, de cabeça, ajeitou para Jhonata Robert dar um drible de corpo na marcação e bater no cantinho da entrada da área, sem chances para o goleiro do Paysandu.

O Paysandu empatou a partida aos 31 minutos. Reverson aproveitou a rebatida da defesa do Criciúma após cruzamento rasteiro, dominou e soltou a bomba, estufando as redes no estádio Heriberto Hulse e deixando tudo igual.

Embalado pelo empate, o Papão virou o jogo aos 44 minutos. Marlon recebeu pela direita e cruzou na medida para Maurício Garcez chegar cabeceando firme, passando à frente no placar em Criciúma.

Mas, os donos da casa não deixaram barato e antes do intervalo empataram a partida novamente. Marcinho ficou com a sobra após cruzamento de Felipinho e levantou na área para Nicolas cabecear e balançar as redes para o Criciúma.

No segundo tempo, as duas equipes conseguiram neutralizar as investidas do adversário de forma mais eficiente, mas, aos 23 minutos, aproveitando a expulsão de Felipinho, do Criciúma, o Paysandu novamente conseguiu ir às redes, desta vez em jogada ensaiada na cobrança de falta. Reverson rolou para Marlon, que bateu rasteiro e contou com a falha do goleiro do Criciúma para garantir a vitória ao Papão.

O Paysandu ainda transformou a vitória em goleada aos 34 minutos novamente com Maurício Garcez, que dessa vez recebeu lançamento da defesa de Maurício Antônio, ganhou na velocidade do zagueiro, driblou o goleiro e empurrou para o fundo das redes para dar números finais à partida.

Próximos jogos

O Criciúma volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Vila Nova, em Goiânia, pela Série B. Já o Paysandu terá pela frente o Cuiabá, no mesmo dia, Às 19h (de Brasília), em Belém.