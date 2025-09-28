Dorival nega interferência em cobrança de Yuri Alberto: 'Momento do atleta'

Após a derrota do Corinthians para o Flamengo, na Neo Química Arena, Dorival Júnior negou que tenha influência na forma como Yuri Alberto cobrou pênalti no primeiro tempo. O camisa 9 do Timão tentou cavadinha, mas mandou nos braços do goleiro Rossi.

O técnico não pode mudar nada. Aquele momento é do atleta, ele foi treinado para isso. Pode ser que no dia ele não esteja bem, então ele pega a bola e entrega para o segundo ou para o terceiro na hierarquia de batedores. Mas interferência minha é nenhuma. O resultado é aquilo que foi treinado, com certeza não foi dessa forma e fomos infelizes, temos que amargar tudo isso.

Dorival Júnior

Polêmica na virada e tempos distintos

Na segunda etapa, Yuri Alberto se redimiu e abriu o placar para o Corinthians, encerrando um jejum de mais de quatro meses.

O Flamengo, no entanto conseguiu a virada com Arrascaeta e Luiz Araújo. O segundo gol do Rubro-Negro, no entanto, teve muita reclamação dos jogadores do Corinthians. No lance, Gustavo Henrique disputa com Plata e a bola sai pela lateral. O árbitro dá posse para o Fla, que cobrou rápido e aproveitou a defesa desarrumada do Timão par virar.

O lateral era nosso, nosso time para no campo para se posicionar. Acaba sendo dado ao Flamengo e, com isso, nos pegou totalmente abertos e eles aproveitaram. [...] Todo mundo viu que a bola era nossa, nosso time parou. Quando sai a jogada, o Plata pegou a bola e já cobrou rapidamente. A sensação de todo o estádio era de que a bola era nossa, como foi dos próprios jogadores. Foi um lance simples, não sei o que aconteceu, mas era uma jogada muito nítida.

Dorival Júnior

Além do pênalti perdido, Yuri Alberto desperdiçou outra chance cara a cara com Rossi, quando chutou no peito do goleiro do Flamengo.

Dorival acredita que, caso o Corinthians tivesse aproveitado as oportunidades na etapa inicial, a equipe poderia ter outra postura depois do intervalo. "Nós criamos no primeiro tempo, tivemos volume e posse, com exceção dos últimos oito minutos, que é algo normal contra uma equipe que tem um padrão bem definido e jogadores de altíssimo nível. Fizemos uma partida onde merecíamos ter uma sorte melhor, um resultado melhor. O primeiro tempo foi quase perfeito, mas não aproveitamos as oportunidades que tivemos, senão poderíamos ter feito um jogo diferente na segunda etapa".

Com a derrota, o Corinthians fica em 12º lugar, com 29 pontos. O Timão volta a campo na quarta-feira, contra o Internacional.