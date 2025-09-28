Dorival critica arbitragem em revés do Corinthians e absolve Yuri Alberto por erro em cavadinha

Dorival Júnior se indignou com o que considera ter sido um erro determinante da arbitragem para a derrota do Corinthians para o Flamengo neste domingo. O treinador reclamou da marcação do lateral que deu origem ao gol que definiu a vitória de virada dos cariocas.

Para o técnico, o lateral foi assinalado pelo assistente Bruno Raphael Pires em favor do Flamengo de forma incorreta pois a bola teria desviado no jogador do Flamengo antes de sair. Na jogada, Plata cobrou rápido e a bola chegou em Luiz Araújo, que anotou o gol da vitória rubro-negra.

"Todo mundo viu que a bola era nossa. Todo mundo viu", questionou. "Foi um lance muito simples, não foi um lance difícil. Eu não sei o que aconteceu, porque o Bruno (Raphael Pires) é um dos melhores bandeiras que nós temos no Brasil. Eu não sei o que foi que aconteceu naquele momento. Mas era uma jogada muito clara, muito nítida."

Dorival evitou condenar Yuri Alberto pelo erro na "cavadinha" malsucedida em cobrança de pênalti defendida com facilidade por Rossi no primeiro tempo.

"Aquele momento é do atleta. Ele foi treinado para isso. Nós temos uma sequência. Pode ser que no dia ele não esteja bem. Ele pega a bola e entrega para o segundo, para o terceiro. Nós temos até quatro jogadores ali numerados para que podem bater a penalidade. Mas interferência nenhuma. É resultado daquilo que foi treinado. Com certeza não foi dessa forma e fomos infelizes, temos que amargar tudo isso", disse.

"O jogador, mais do que ninguém, sabe o que aconteceu. Sabe o erro que teve, a tomada de decisão errônea. Não é fácil, não é simples, muito mais para quem comanda. É uma situação em que você fica totalmente vendido, porque você não sabe qual a reação do atleta naquele instante", acrescentou.

O Corinthians tem 29 pontos e é o 12º colocado. Está mais perto da zona de rebaixamento do que dos primeiros colocados. Faz um campeonato irregular e não consegue estar no pelotão da frente. A equipe amargou a sétima partida seguida sem vitória na Neo Química Arena. O próximo adversário é o Inter, em duelo marcado para quarta-feira, às 19h30, em Porto Alegre.