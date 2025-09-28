Desde chegada da Red Bull, Santos soma uma vitória contra o Bragantino fora de casa; relembre
O Santos tem pela frente neste domingo o confronto contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe tenta melhorar o retrospecto recente contra o adversário fora de casa.
Desde que o Massa Bruta foi adquirido pela empresa alemã, o Santos conquistou apenas uma vitória contra o rival como visitante. No dia 17 de outubro de 2022, o time praiano, na época comandado por Orlando Ribeiro, bateu os donos da casa por 2 a 0. Camacho e Ângelo marcaram os gols do jogo.
Ao todo, o Alvinegro visitou o Bragantino em seis ocasiões. Além da solitária vitória, o Peixe também acumula três empates e duas derrotas nos embates contra o adversário fora de casa. A equipe tem um aproveitamento de apenas 33%.
Baixo aproveitamento fora de casa no ano
O Santos não tem se dado bem fora de casa na temporada. Em 20 jogos longe da Vila Belmiro, a equipe praiana soma quatro vitórias, cinco empates e 11 derrotas, com aproveitamento de 28,3%.
Em seu último compromisso como visitante, o time de Juan Pablo Vojvoda ficou no empate com o Atlético-MG, em 1 a 1, pelo Brasileirão. A última vitória foi em agosto, contra o Cruzeiro, no Mineirão, por 2 a 1.
Situação na tabela
- Santos: 15º colocado, com 26 pontos
- Red Bull Bragantino: 9º colocado, com 31 pontos