Cuiabá vira sobre Athletic e fica a dois pontos do G4 da Série B

Na 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá venceu o Athletic por 2 a 1 na Arena Pantanal. O Athletic abriu o placar com David Braga, mas Bruno Alves empatou para os donos da casa ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Juan Christian, recém-entrado, marcou um golaço para dar a vitória ao Dourado.

Situação na competição

Com o resultado, o Cuiabá soma 45 pontos e permanece em sexto lugar, mantendo viva a briga por uma vaga no G4. O Dourado, agora, está a dois pontos do Coritiba, que abre a zona de classificação à Série A. O Athletic continua na 15ª posição, com 32 pontos, próximo à zona de rebaixamento. O Volta Redonda, com 30 unidades, abre a zona da degola.

? Resumo do jogo

? Cuiabá 2 x 1 Athletic ?



? Competição: Campeonato Brasileiro Série B - 29ª rodada



?? Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)



? Data: Domingo, 28 de setembro de 2025



? Horário: 20h30 (de Brasília)

Gols

? David Braga, aos 20' do 1ºT (Athletic)



? Bruno Alves, aos 34' do 1ºT (Cuiabá)



? Juan Christian, aos 24' do 2ºT (Cuiabá)

Como foi o jogo?

O Athletic abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, aproveitando um vacilo da defesa do Cuiabá. David Braga recebeu a bola, se livrou da marcação e finalizou para o gol, dando vantagem aos mineiros.

O Cuiabá reagiu ainda na primeira etapa. Bruno Alves apareceu como elemento surpresa e, após insistência de Carlos Alberto e defesa de Adriel, completou de cabeça para empatar o jogo aos 34 minutos.

No segundo tempo, o duelo seguiu equilibrado. O Cuiabá teve um gol anulado de Carlos Alberto aos 7 minutos após revisão do VAR, e o goleiro Adriel brilhou em duas grandes defesas em sequência. Mas aos 24 minutos, Juan Christian entrou em cena: ele tabelou com Max, driblou a marcação e bateu cruzado para marcar um golaço e garantir a virada do Dourado.

Próximos jogos

Cuiabá: Paysandu x Cuiabá - 02/10/2025, às 19h, Estádio da Curuzu.

Athletic: Athletic x Amazonas - 03/10/2025, às 19h, Arena UniMed.