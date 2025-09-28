Cuiabá derrota Athletic de virada e volta a se aproximar do G-4 da Série B

Melhor mandante da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá voltou a fazer o dever de casa na Arena Pantanal, neste domingo. Pela 29ª rodada, o time do centro-oeste brasileiro saiu atrás do placar, mas pressionou o suficiente para buscar a virada por 2 a 1 diante do Athletic, para voltar a se aproximar do grupo de acesso.

Com gols de Bruno Alves e Juan Christian, o Cuiabá segue em sexto lugar, agora com 45 pontos, dois a menos que o Coritiba, que ainda atua na rodada. Dentro de casa, em 14 jogos, foram 10 vitórias e 32 pontos conquistados, se tornando o melhor mandante da competição. Já o Athletic conheceu a terceira derrota seguida e estacionou em 15º lugar, com 32 pontos, próximo da zona de rebaixamento.

O duelo começou equilibrado. O Cuiabá buscou se impor no início, com linhas altas e pressionar a saída de bola, mas acabou surpreendido. Adriel lançou David Braga, que ganhou na corrida e se aproveitou da trombada entre dois marcadores e do recuo de Mateusinho, para completar para o gol, aos 20 minutos.

O time da casa sentiu o golpe, porém conseguiu reagir. Carlos Alberto fez bela jogada individual, Marcelo Ajul salvou em cima da linha e, na sequência, após a bola bateu no travessão, Bruno Alves apareceu como elemento surpresa para empatar, de cabeça. O Cuiabá tentou pressionar na reta final, mas não conseguiu o empate.

O Cuiabá voltou com a mesma postura ofensiva para a segunda etapa. Até conseguiu virar o marcador, mas o tento de Carlos Alberto foi anulado por impedimento na origem da jogada. O Athletic não se intimidou e também foi para o ataque. Alason bateu de longe e Luan Polli espalmou. No rebote, o goleiro pegou o chute à queima roupa de Yuri.

O time mineiro se abdicou cedo do jogo, com uma postura defensiva e gastando tempo. A estratégia chamou o Cuiabá pro campo de ataque e não demorou muito para virar o marcador. Juan Christian recebeu de Max, deixou dois marcadores no chão e marcou um golaço, aos 24. Depois do gol, foi a vez do time da casa cadenciar o jogo e gastar tempo. Sem sustos, o Cuiabá neutralizou o Athletic e garantiu mais uma vitória em casa.

O Cuiabá volta a campo já na quinta-feira, quando abre a 30ª rodada diante do Paysandu, às 19h, na Arena Curuzu, em Belém (PA). Já o Athletic atua na sexta-feira, às 19h, contra o Amazonas, na Arena Sicredi, em São João Del Rei (MG).

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 2 X 1 ATHLETIC

CUIABÁ - Luan Polli; Mateusinho, Bruno Alves, Alan Empereur (Sander) e Calebe; De Lucca (Lucas Mineiro), Max, Jader (Juan Christian) e David Miguel (Guilherme Mariano); Alejandro Martínez e Carlos Alberto (Nathan Cruz). Técnico: Eduardo Barros.

ATHLETIC - Adriel; Wesley Gasolina, Marcelo Ajul, Jhonatan e Yuri (Guilherme Cachoeira); Fabrício Isidoro (Geraldes), David Braga e Kauan Lindes; Alessio da Cruz (Welinton Torrão), Alason Carioca (Rodrigo Gelado) e Neto Costa (Ronaldo Tavares). Técnico: Rui Duarte.

GOLS - David Braga, aos 20, Bruno Alves, aos 33 minutos do primeiro tempo. Juan Christian, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Juan Christian, Alejandro Martínez e Wesley Gasolina.

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).