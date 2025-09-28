Criciúma e Novorizontino defendem posições no G-4 e clássico 'Bota-Ferro' esquenta a Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor neste domingo, quando cinco jogos dão sequência à 29ª rodada da competição nacional. Os destaques ficam para Criciúma, que tenta se manter na liderança, Novorizontino, que busca se firmar no G-4, grupo de acesso, e o clássico do interior paulista entre Botafogo-SP e Ferroviária.

A partir das 16h, o Criciúma, que assumiu a liderança na última rodada, encara o lanterna Paysandu, no Estádio Heriberto Hülse. O time catarinense tem os mesmos 49 pontos do Goiás e precisa da vitória para se manter no topo, enquanto o adversário, com 22, tenta se manter vivo na Série B.

No mesmo horário, o quarto colocado Novorizontino, com 46, recebe o Vila Nova, que tem 37, no Estádio Jorge de Biasi. Com apenas um de vantagem para o quinto colocado Athletico-PR, o time paulista precisa vencer para se manter tranquilo na zona de acesso, enquanto o adversário tenta se recuperar.

Pouco mais tarde, às 18h, o Mangueirão será palco de um duelo direto entre Remo e CRB, que também buscam recuperação na Série B. O time da casa aparece com 39 pontos, quer quebrar a sequência negativa e está apenas um atrás do adversário.

A 29ª rodada segue logo depois, a partir das 18h30, quando o Botafogo-SP e Ferroviária fazem o clássico Bota-Ferro na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto. Com 29, o time da casa aparece na zona de rebaixamento, enquanto o adversário, com 33, quer se livrar do fantasma da degola.

A partir das 20h30, o Cuiabá tenta entrar no G-4 diante do pressionado Athletic-MG, na Arena Pantanal. Com 42, os mato-grossenses estão quatro atrás do Novorizontino, primeiro time no G-4, enquanto os mineiros, com 32, possuem apenas dois de vantagem para o Volta Redonda, primeiro time no Z-4.

Em mais um dia recheado de jogos, a 29ª rodada vai continuar na segunda-feira, com mais quatro jogos. A partir das 19h, o América-MG recebe o Volta Redonda no Independência, pouco antes do encontro entre Avaí e Coritiba, na Ressacada.

Às 21h30 será a vez de Amazonas e Chapecoense realizarem um duelo de opostos no Estádio Carlos Zamith e Goiás e Atlético-GO fecharem a rodada com um clássico goiano, às 21h35, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia.