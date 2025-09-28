Topo

Fla defende cavadinha, vence Corinthians de virada e dispara na liderança

Luiz Araújo comemora seu gol que deu a vitória ao Flamengo sobre o Corinthians Imagem: Gilvan de Souza / Flamengo
Do UOL, no Rio de Janeiro

28/09/2025 22h31

Em um jogo com várias nuances, o Flamengo venceu o Corinthians de virada, por 2 a 1, e disparou na liderança do Campeonato Brasileiro após tropeços dos adversários diretos. Yuri Alberto fez para os donos da casa e Arrascaeta e Luiz Araújo marcaram para o Rubro-Negro.

Polêmica — O Corinthians deixou o campo na bronca com a arbitragem por alegar que no lance do segundo gol do Flamengo, a cobrança de lateral que deu origem ao tento de Luiz Araújo era para ter sido a favor do time paulista.

Yuri Alberto vira protagonista com cavadinha perdida, gol e choro — O atacante corintiano proporcionou o lance mais inacreditável ao desperdiçar um pênalti em uma cavadinha muito mal executada e defendida por Rossi. Porém, ele se redimiu, deixou o dele e chorou copiosamente nos braços da torcida. Ele não marcava desde o dia 21 de maio, contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil.

Arrascaeta tem mais participação em gols que jogos — O uruguaio segue impressionando nesta temporada. Com o gol de hoje, chegou aos 14, além de dez assistências, em 22 partidas.

Abre quatro pontos — O Flamengo foi aos 54 pontos contra 50 do Cruzeiro e 49 do Palmeiras.

Flamengo perde jogadores por ordem médica — O Flamengo precisou fazer substituições no intervalo. Léo Pereira saiu com dores no pé direito e Viña com indisposição estomacal. Entraram Danilo e Alex Sandro, respectivamente.

Renato Augusto homenageado — Ídolo do Corinthians, Renato Augusto recebeu uma bonita homenagem do clube antes da bola rolar. O agora ex-meia anunciou sua aposentadoria recentemente.

O jogo

Yuri Alberto teve seu pênalti de cavadinha defendido por Rossi
O Corinthians teve amplo domínio no primeiro tempo. Os donos da casa aproveitavam os espaços deixados pelo Flamengo, que se postava de maneira irreconhecível e desorganizada, bem longe do padrão estabelecido por Filipe Luís. Yuri Alberto, porém, acabou desperdiçando as oportunidades claras que teve de abrir o placar, tanto no pênalti cobrado de maneira irresponsável como também na conclusão cara a cara com o goleiro Rossi, que se tornou seu pesadelo.

O segundo tempo foi eletrizante. Após Yuri Alberto se redimir e abrir o placar logo com um minuto, o Flamengo chegou ao empate aos nove e, enfim, entrou no jogo, passando a criar oportunidades para virar. O duelo passou a ter uma trocação franca, mas o Rubro-Negro era superior e, com as alterações, foi em busca da vitória, algo que aconteceu aos 41 com Luiz Araújo, que havia entrado no lugar de Samuel Lino.

Gols e lances

Bola na trave e pênalti! - Logo aos 10, Yuri Alberto recebeu ótimo passe em profundidade, saiu cara a cara com Rossi e chutou na trave. No rebote, Bidon é derrubado por Léo Pereira e o árbitro assinala pênalti para o Corinthians!

Rossi defende cavadinha de Yuri Alberto! - Na cobrança, Yuri Alberto optou pela cavadinha, mas o chute saiu ruim, Rossi ficou parado e defendeu com tranquilidade, dando tempo de provocar o atacante corintiano com um gesto de "aqui não".

Rossi defende outra de Yuri Alberto — Aos 24, Yuri Alberto novamente recebeu ótimo passe e saiu na cara de Rossi. Porém, o goleiro mais uma vez foi bem, saiu de maneira arrojada e defendeu a conclusão do atacante.

Yuri Alberto se redime e chora — Em um roteiro incrível, Yuri Alberto se redimiu logo com 1 minuto do segundo tempo, quando recebeu em velocidade, deixou Léo Ortiz na saudade, avançou para dentro da área e chutou forte, cruzado e rasteiro, sem chances para Rossi. Na comemoração foi, literalmente, para a galera e não conteve as lágrimas de emoção.

Arrascaeta — sempre ele — empata para o Fla! — A alegria dos corintianos durou pouco. Aos 9, o Flamengo tabelou na área do Corinthians até a bola chegar para Arrascaeta. O uruguaio, com toda sua genialidade, deu uma "tacada de sinuca" e pegou Hugo Souza de surpresa, empatando o jogo para o Rubro-Negro.

Virada do Flamengo - Aos 41, Carrascal tocou para Luiz Araújo, que avançou e chutou forte e cruzado, sem chances para Hugo Souza.

CORINTHIANS 1 X 2 FLAMENGO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Competição: Campeonato Brasileiro (25ª rodada)
Data e hora: 28 de setembro de 2025, às 20h30 (horário de Brasília)
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)
VAR: Wagner Reway (SC)
Cartões amarelos: Gustavo Henrique, Yuri Alberto, Matheus Bidu (COR); Alex Sandro, Carrascal, Jorginho, Danilo, Saúl (FLA)
Cartões vermelhos: Nenhum
Gols: Yuri Alberto, a 1 minuto do segundo tempo (COR); Arrascaeta, aos 9 minutos do segundo tempo (FLA); Luiz Araújo, aos 41 minutos do segundo tempo (FLA)

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, João Pedro (Cacá), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez (Angileri) e Maycon (Ryan); Breno Bidon (Vitinho), Gui Negão (Talles Magno) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Flamengo: Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Viña (Alex Sandro); De la Cruz (Jorginho), Saúl e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino (Luiz Araújo) e Bruno Henrique (Plata). Técnico: Filipe Luís.

