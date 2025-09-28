Topo

Esporte

Corinthians x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

28/09/2025 05h30

Corinthians e Flamengo entram em campo hoje, às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Corinthians viu a sequência de três jogos sem perder ser encerrada na rodada passada. A equipe dirigida por Dorival Júnior visitou o Sport e foi superada por 1 a 0.

Flamengo chega embalado pela classificação à semifinal da Copa Libertadores. O Fla perdeu para o Estudiantes por 1 a 0, fora de casa, mas levou a vaga nos pênaltis.

No Brasileirão, a equipe de Filipe Luís entra em campo de olho na manutenção da liderança. O Rubro-Negro empatou com o Vasco em 1 a 1 na rodada passada.

Corinthians x Flamengo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 28 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

