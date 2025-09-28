Topo

Corinthians terá retorno de Gui Negão e mudança na zaga para encarar o Flamengo; veja escalações

28/09/2025 19h38

O Corinthians está definido para enfrentar o Flamengo, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior escalou o Timão com o retorno de Gui Negão no comando de ataque e uma mudança forçada na zaga.

Corinthians escalado com novidades

Gui Negão está de volta ao time titular do Corinthians após cumprir suspensão contra o Sport. O jovem atacante é uma das principais esperanças de gols do Timão ao lado de Yuri Alberto. São quatro bolas na rede e uma assistência do garoto nas últimas seis partidas.

Além de Gui Negão, outra novidade no Corinthians é a entrada de João Pedro Tchoca entre os titulares. O zagueiro André Ramalho teve um estiramento no músculo posterior da coxa direita e será desfalque. O garoto, assim, ganha uma chance de ouro no time titular.

Por fim, outra mudança no Corinthians é o retorno de Raniele. O camisa 14 retoma a posição depois de se recuperar de lesão e forma o quarteto de meio-campo ao lado de José Martínez, Maycon e Breno Bidon.

O Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Maycon e Breno Bidon; Gui Negão e Yuri Alberto.

Além de André Ramalho, o Timão ainda terá os desfalques do atacante Memphis Depay (edema na coxa direita), dos meias Rodrigo Garro (lesão na panturrilha direita) e Carrillo (cirurgia no tornozelo esquerdo), além do volante Charles (dores no joelho direito).

Flamengo terá cinco mudanças

Do outro lado, o Flamengo terá quatro mudanças em relação ao time que enfrentou o Estudiantes-ARG no jogo de volta da Copa Libertadores. O técnico Filipe Luís deu oportunidades a Emerson Royal e Viña nas laterais, a De La Cruz e Carrascal no meio-campo, e a Bruno Henrique no ataque.

A escalação do Flamengo tem: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; De la Cruz, Saúl e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

O Flamengo não conta com o lateral esquerdo Ayrton Lucas (suspenso), com o volante Erick Pulgar e com o atacante Michael, que seguem entregues ao departamento médico.

Corinthians e Flamengo se enfrentam logo mais neste domingo, a partir das 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Situação na tabela

  • Corinthians: 12º colocado, com 29 pontos

  • Flamengo: vice-líder, com 51 pontos

Arbitragem de Corinthians x Flamengo

  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

  • Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

  • VAR: Wagner Reway (SC)

